Новый сезон шоу "Голос країни" будут снимать не в Украине: в какой именно стране

Ведущие шоу "Голос країни", Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Фото: google.com

Один из ведущих украинской версии популярного телевизионного формата The Voice, Юрий Горбунов, в прямом эфире объявил локацию съемок нового 13-го сезона шоу "Голос країни".

Телезвезда сделала объявление в программе "Сніданок з 1+1".

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Подробности

В отличие от предыдущих сезонов популярного талант-шоу, которое снимали в павильоне на территории киевского ВДНХ, или в целом в Украине, производство нового будет в соседней Польше.

"Приятно констатировать факт, что "Голос країни-13" расширяет свои горизонты и снимает любые границы. Польша — это главный друг Украины, который подставил свое плечо в трудную минуту. "Голос країни" раздастся всей Европой, ведь Украина и Польша объединяются для создания нового сезона музыкального проекта", — заявил в прямом эфире Юрий Горбунов.

Телезвезда не назвал какой-либо конкретный польский город. Впрочем, отметил, что кастинг продлен до 15 июня.

Юрий Горбунов в эфире программы "Сніданок з 1+1". Скриншот: YouTube

Слухи о проекте

Именно телеканал TVP инициировал помощь в процессе создания украинской версии популярного талант-шоу. Программа будет вестись на украинском языке и с участием украинских артистов. По слухам, The Voice of Ukraine не заменит аналогичный проект "Голос Польши", а будет выходить параллельно. Так что зрители смогут смотреть и польскоязычную, и украиноязычную версию.

Проект будет полностью финансировать польская сторона. Запись программы начнется в скором времени и продлится до конца лета. Шоу выйдет в эфир уже осенью этого года.

На официальных страницах проекта "Голос країни" пока нет никакой информации относительно съемок в Польше.

Напомним, ранее мы писали, Джамала и Артем Пивоваров намекнули, что станут тренерами в шоу "Голос країни". Также мы рассказывали, что продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк заверил, что состав тренеров будет на 90% совершенно новый и неожиданный для зрителей.