Новый ведущий шоу "Кто сверху", который заменил Притулу, рассказал о кастинге

Блогер и телеведущий Богдан Шелудяк. Фото: Instagram/novy_channel

Накануне стало известно, что новым ведущим популярного игрового телешоу "Кто сверху" стал 31-летний блогер, актер Богдан Шелудяк, более известный в соцсетях как Буше. Он заменил волонтера и общественного деятеля Сергея Притула, который вел программу многие годы. Богдан рассказал о кастинге и первых впечатлениях.

Об этом сообщает "Новый канал", на котором выходит программа.

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По словам Богдана, ему позвонили и предложили прийти на кастинг "Кто сверху". Сказали, что в этом сезоне планируют менять ведущих каждой программы. Через неделю после кастинга Шелудяку позвонили и окончательно предложили быть ведущим "Кто сверху".

"Когда ехал на кастинг, то смотрел выпуск "Кто сверху", чтобы вспомнить себе, что там, за чем и как. Мне предварительно сбрасывали сценарий, я его читал, чтобы быть в контексте. Но прям шпаргалки я себе не писал, потому что это выглядело бы тупо, это бы наоборот сбивало. Я просто вышел и там то сказал, там то. Был собой", — рассказал Богдан.

Леся Никитюк, которая вела шоу с Сергеем Притулой, и Богдан Шелудяк давно дружат. Они познакомились в совместной компании. Новый ведущий рассказал, что общение проходит легко и приятно

"С Лесей классно работать. Мне нравится ее юмор, ее непосредственность. У меня тоже есть такие черты характера", — подытожил Шелудяк.

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