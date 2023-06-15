Український Vogue очолив новий головний редактор: хто він

Головний редактор Vogue UA Веня Брикалін. Фото: Instagram/venabrykalin

В українській редакції видання Vogue зміни. Глянець очолив Веня Брикалін, який працює в компанії вже не один рік.

Про це повідомляється в соцмережах Vogue UA.

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Подробиці

До команди видання Веня приєднався 2017-го як fashion-редактор і три роки потому обійняв посаду директора відділу моди. На цій посаді він продовжував розвивати унікальний візуальний стиль українського Vogue та посилювати позиції бренду на міжнародній сцені.

"Наша країна переживає безпрецедентні труднощі, і ще важливіше, ніж раніше, берегти наш голос і демонструвати найкращі українські таланти світові. Я хочу скористатися цією нагодою, щоб промотивувати сучасну українську культуру та творчість і зберегти зв’язок наших читачів із ширшим культурним контекстом, до якого ми відчуваємо вроджений апетит і гострий інтерес", — прокоментував призначення Веня Брикалін.

За словами видавчині українського Vogue Юлії Костецької, за роки його керівництва fashion-відділом редакція створила низку знакових зйомок та інклюзивних історій, а також реалізувала міжнародні проєкти, серед яких Vogue UA Ukrainian Designers Showcase у вересні 2022 року в Парижі. Вони відкрили для креативних талантів з України можливості виходу на глобальний рівень попри війну.

Скриншот: Instagram/vogue_ukraine

Нагадаємо, раніше ми писали, що український Vogue презентував перший від початку повномасштабної війни друкований номер. Також ми розповідали, що бразильська супермодель Жизель Бюндхен у незвичному образі з’явилась на обкладинці глянцю Vogue Italia.