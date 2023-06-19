Новинки від DC Studios та Pixar/Disney не виправдали очікувань продюсерів у США

Промо фільму "Флеш". Фото: Google

Минулого тижні у світовий, і зокрема український кінопрокат вийшли супергеройський фільм "Флеш", який заснований на однойменному коміксі видавництва DC Comics та нова анімаційна стрічка "Стихії" від Pixar/Disney. Втім, вони не виправдали очікувань продюсерів.

Про це повідомляє видання Variety.

Читайте також:

Подробиці

"Флеш" зібрав у перші вихідні в США всього 55 млн доларів і не дотягнув до прогнозованих 70-75 млн. Ще 75 млн фільм отримав у світовому прокаті

Одночасно з ним на екрани вийшов мультфільм Pixar "Стихії", який дебютував ще гірше — 29,5 млн доларів при прогнозі у 35 млн. Ще 15 млн яскравий проєкт зібрав в інших країнах.

Ситуація не критична, але і не дуже оптимістична. Бо продюсери витратили на виробництво проєктів приблизно по 200 мільйонів доларів на кожен. Ще близько 100 мільйонів доларів пішло на маркетинг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американська співачка та акторка Дженніфер Лопес підтримала свого чоловіка, кінозірку Бена Аффлека на прем'єрі супергеройського фільму "Флеш". Також ми розповідали, що Netflix показав нових акторів другого сезону серіалу "Гра в кальмара".