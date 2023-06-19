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Новинки от DC Studios и Pixar/Disney не оправдали ожиданий продюсеров в США

19 июня 2023 08:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Новинки от DC Studios и Pixar/Disney не оправдали ожиданий продюсеров в США
Промо фильма "Флэш". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На прошлой неделе в мировой, и в частности, украинский кинопрокат вышли супергеройский фильм "Флэш", основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics и новая анимационная лента "Стихии" от Pixar/Disney. Впрочем, они не оправдали ожиданий продюсеров.

Об этом сообщает издание Variety.

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"Флэш" собрал в первые выходные в США всего 55 млн долларов и не дотянул до прогнозируемых 70-75 млн. Еще 75 млн фильм получил в мировом прокате

Одновременно с ним на экраны вышел мультфильм Pixar "Стихии", дебютировавший еще хуже — 29,5 млн долларов при прогнозе в 35 млн. Еще 15 млн яркий проект собрал в других странах.

Ситуация не критична, но и не очень оптимистична. Так как продюсеры потратили на производство проектов примерно по 200 миллионов долларов на каждый. Еще около 100 миллионов долларов ушло на маркетинг.

Напомним, ранее мы писали, что американская певица и актриса Дженнифер Лопес поддержала своего мужа кинозвезду Бена Аффлека на премьере супергеройского фильма "Флэш". Также мы рассказывали, что Netflix показал новых актеров второго сезона сериала "Игра в кальмаре".

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