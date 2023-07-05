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Новоиспеченная бабушка Деми Мур "засветила" идеальную фигуру в бикини

5 июля 2023 10:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новоиспеченная бабушка Деми Мур "засветила" идеальную фигуру в бикини
Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Деми Мур, недавно ставшая бабушкой, весело провела День Независимости США. Звезда в бикини отдохнула у реки.

Фото Деми поделилась на своей странице в Instagram.

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Актриса порадовала фолловеров серией фотографий в купальнике. Звезда во всей красе показала стройную фигуру в голубом бикини. Компанию Деми составила ее любимая собачка Пилаф, которая имеет собственный Instagram, где 10,000 фолловеров.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

"Счастливого Дня Независимости. Не забудьте свой солнцезащитный крем", — подписала фотографию 60-летняя актриса.

Недавно Деми Мур стала бабушкой. Внучку звездной актрисе и ее бывшему мужу Брюсу Уиллису родила старшая дочь Румер от бойфренда Дерека Ричарда Томаса. Девочку назвали Луэтта.

Напомним, актриса Ксения Мишина во время отдыха "засветила" фигуру в купальнике в Турции.

Ранее украинская гимнастка Анна Ризадинова похвасталась гибкостью в бикини.

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