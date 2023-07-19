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Новоиспеченный муж Дорофеевой шокировал их свадебным тортом

19 июля 2023 13:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новоиспеченный мужчина Дорофеевой шокировал их свадебным тортом
Ресторатор Миша Кацурин и певица Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/misha_katsurin/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин в прошлом месяце поженились. Теперь пара больше не скрывает подробности счастливого события.

Каким был их свадебный торт Миша Кацурин показал в своем Instagram.

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Миша на Надя для одного из главных событий своей жизни выбрали необычный десерт. Пара угощала гостей тортом, выполненным в виде лебедя под названием "Й*баный Гусь".

 

Ресторатор Миша Кацурин показал, какой был у них с Надей Дорофеевой свадебный торт. Фото: instagram.com/misha_katsurin/

 

Ресторатор Миша Кацурин показал, какой был у них с Надей Дорофеевой свадебный торт. Фото: instagram.com/misha_katsurin/

 

Ресторатор Миша Кацурин показал, какой был у них с Надей Дорофеевой свадебный торт. Фото: instagram.com/misha_katsurin/

Кацурин отметил, что блюдо по вкусу походило на киевский торт:

"Хочу поделиться с вами концепцией нашего с Надеждой свадебного торта. Перед вами "Й*баный Гусь". Кстати, по вкусу "Й*баный Гусь", это киевский торт", — говорит Кацурин и добавляет, что под другим углом торт напоминает не только гуся.

Напомним, певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой. Певица и ресторатор Миша Кацурин недавно взорвали сеть новостью о том, что официально стали мужем и женой.

Ранее стало известно, что публикация о свадьбе Нади и Миши для многих коллег стала неожиданностью.

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