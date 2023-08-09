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Оазис на берегу океана: стало известно, как выглядит райский уголок Брэда Питта за 20 миллионов

9 августа 2023 15:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оазис на берегу океана: стало известно, как выглядит райский уголок Брэда Питта за 20 миллионов
Актера Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Брэд Питт демонстрирует свое пристрастие к архитектуре и озеленению на своем курорте площадью 15 акров на берегу океана в Калифорнии. Живописный уголок расположен вблизи пляжа.

Об этом пишет Daily Mail.

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Питт сначала приобрел недвижимость, расположенную вблизи государственного парка Гавиота, в девяти милях к западу от Санта-Барбары, за 4 миллионах долларов в 2000 году, хотя сегодня оценки приближаются к 20 миллионам долларов.

 

Уголок для отдыха актера Брэда Питта. Фото: Backgrid

 

Уголок для отдыха актера Брэда Питта. Фото: Backgrid

 

Уголок для отдыха актера Брэда Питта. Фото: Backgrid

 

 

Уголок для отдыха актера Брэда Питта. Фото: Backgrid

 

Уголок для отдыха актера Брэда Питта. Фото: Backgrid

 

Уголок для отдыха актера Брэда Питта. Фото: Backgrid

На территории пляжный дом, церемониальная палатка, окруженная забором, прикрытая лесом, к которой ведет длинный ряд лестниц.

"Мне нравится, что архитектура — это огромное произведение искусства, внутри которого ты можешь быть. Я считаю, что это поднимает вашу душу и влияет на ваше мышление", — сказал Питт Опри Уинфри еще в 2004 году.

Актер установил ровно шесть качелей для своих шести детей от его 12-летних отношений с Анджелиной Джоли, закончившихся в 2016 году после всего двух лет брака.

Согласно Architectural Digest, Брэд и 48-летняя обладательница "Оскара" использовали дом "как место отдыха для себя и детей, катаясь на лошадях и наслаждаясь временем на пляже".

Дом продюсера, лауреата премии "Эмми", состоит из двух основных сооружений рядом с костром. Пляжное здание более светлого цвета имеет тент и балкон на крыше, а также спутниковую антенну.

Напомним, Анджелина Джоли снова подала в суд на Брэда Питта.

Ранее Анджелина Джоли согласилась на внесудебное урегулирование "войны" с Питтом за винодельню.

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