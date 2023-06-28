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Обережно, гаряче: 56-річна Сальма Гайєк показала, як знімає стрес у сауні

28 червня 2023 14:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
56-річна Сальма Гаєк показала, як знімає стрес у сауні
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Сальма Гайєк має досить оригінальні секрети краси. Але стрес знімає у простий та доступний для багатьох спосіб.

Як відпочиває у сауні зірка показала у своєму Instagram.

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56-річна Сальма Гайєк запостила гарячу світлину. На фото зірка позує у чому мати народила. Пікантні місця акторки прикривають рушники.

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Ціную цілющу силу сауни та знімаю стрес", — підписала фото Гайєк.

Минулого року зірку запідозрили, що вона робила пластичні операції — фоловери помітили, що Сальма майже не змінюється з віком. Але насправді секрет краси 56-річної знаменитості полягає у використанні спеціального крему. Про це сама акторка розповіла під час одного з інтерв'ю.

"Я використовую крем з інгредієнтом, який застосовують під час першої допомоги при опіках. Він повністю відновлює шкіру, але його можна знайти лише у Мексиці. Саме тому досі я не використовувала ботокс та філери", — поділилася красуня.

Нагадаємо, Сальма Гаєк змогла розсмішити фанатів невеличким конфузом, який з нею стався під час зустрічі з друзями.

Раніше донька актора Брюса Вілліса Таллула поділилася відвертим фото, як доводить її успішну боротьбу з анорексією.

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