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Осторожно, горячо: 56-летняя Сальма Хаек показала, как снимает стресс в сауне

28 июня 2023 14:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
56-летняя Сальма Гаек показала, как снимает стресс в сауне
Актриса Сальма Гайек. Фото: instagram.com/salmahayek/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У актрисы Сальмы Хайек довольно оригинальные секреты красоты. Но стресс снимает простым и доступным для многих способом.

Как отдыхает в сауне звезда показала в своем Instagram.

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56-летняя Сальма Хайек запостила горячую фотографию. На снимке звезда позирует в чем мать родила. Пикантные места актрисы прикрывают полотенца.

 

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

"Ценю целебную силу сауны и снимаю стресс", — подписала фотографию Хайек.

В прошлом году звезду заподозрили, что она совершала пластические операции — фоловеры заметили, что Сальма почти не меняется с возрастом. Но на самом деле секрет красоты 56-летней знаменитости состоит в использовании специального крема. Об этом Хайек рассказала во время одного из интервью.

"Я использую крем с ингредиентом, который применяется во время первой помощи при ожогах. Он полностью восстанавливает кожу, но его можно найти только в Мексике. Именно поэтому я до сих пор не использовала ботокс и филеры", — поделилась красавица.

Напомним, Сальма Хайек смогла рассмешить фанатов небольшим конфузом, который с ней произошел во время встречи с друзьями.

Ранее дочь актера Брюса Уиллиса Таллула поделилась откровенным фото, которое доказывает ее успешную борьбу с анорексией.

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