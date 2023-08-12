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Обложку Vogue с легендарными моделями захейтили в сети

12 августа 2023 18:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Обложку Vogue с легендарными моделями захехтали в сети
Модели Наоми Кэмпбелл, Крисси Терлигнтон, Линда Евгнелиста и Синди Кроуфорд. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Поклонники журнала Vogue не были рады новой съемке обложки с участием легендарных супермоделей Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты, Наоми Кэмпбелл и Крисси Тарлингтон.

Об этом пишет Daily Mail.

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Многие начали критиковать креативное направление, выбранное для обложек, где известные звезды были в темных цветах на серебристо-сером фоне.

  • "Это должно было быть невероятно, эта обложка должна нам всем заткнуть рот, но она почему-то примитивная, и это настоящий позор".
  • "Супермодели похожи на домохозяек в сентябрьском выпуске…Неуважение".
  • "Четыре лучших супермодели, которых когда-либо знал мир, и это был выбор для обложки?".
  • "Сентябрьский номер выглядит катастрофически, извините"
  • "Будто всех снимали отдельно, а потом фотошопили вместе", — пишут возмущенные фанаты.

 

Модели Наоми Кэмпбелл, Крисси Терлигнтон, Линда Евгнелиста и Синди Кроуфорд. Фото: Vogue

Использование фотошопа также вызвало нарекания, поскольку некоторые считали, что знаменитое лицо Синди Кроуфорд выглядит на изображении гораздо иначе.

  1. "Я не узнал здесь Синди Кроуфорд, учитывая суровое выражение лица и вялые волосы. Я честно думал, что это Джулия Робертс после несчастного случая".
  2. "Подожди...ЭТО Синди Кроуфорд??? Что она с собой сделала? Если бы вы не назвали ее имени, я бы вообще не знал, что это она".
  3. "Что это они сделали с лицом Синди Кроуфорд?".

Но некоторые поделились своим восторгом от того, что такие культовые модели попали в центр внимания в сентябрьском номере, о чем написали в Twitter: "Наконец-то Vogue решил вернуться к культовым обложкам и перестать подхалимовать Кардашян. Вот это, я понимаю, обложки".

Съемка обложки, снятая фотографом Рафаэлем Паваротти, была сделана для рекламы будущего документального сериала Apple TV+ "Супермодели", премьера которого состоится 20 сентября.

Ранее 57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности.

Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как и ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.

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