Избранное Аль Пачино впервые показало их сына

Избранница Аль Пачино Нур Альфалла. Фото: instagram.com/nooralfallah/

Возлюбленная голливудского актера Аль Пачино, 29-летняя Нур Альфалла, впервые показала их сына Романа. Женщина родила мальчика два месяца тому.

Фото невеста актера опубликовала на своей странице в Instagram.

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Лицо сына Нур решила не показывать, а сфотографировала его маленькую ручку.

Избранница Аль Пачино Нур Альфалла. Фото: instagram.com/nooralfallah/

"Все мое сердце и величайшее благословение в моей жизни. Роман", — прокомментировала фото Нур.

О рождении сына у 83-летнего Аль Пачино и его девушки стало известно в июне этого года. Для актера это четвертый ребенок.

Аль Пачино, кстати, не сразу поверил в то, что скоро снова станет отцом. Звезда попросил 29-летнюю Нур Альфалла сделать ДНК-тест, который доказал бы его отцовство.

У Аль Пачино уже есть трое детей от двух разных женщин. Для Альфалла это первый ребенок. Раньше она была в отношениях с Миком Джаггером и Николосом Берггюеном. Женщине часто приписывают романы со старшими ее богатыми мужчинами.