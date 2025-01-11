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Избранница Терена оправдалась после языкового скандала

11 января 2025 16:11
Мария Покровская - Редактор
Инна Белень ответила на хейт после скандала с русским языком - фото
Инна Белень. Фото: instagram.com/innka_belen
Мария Покровская - Редактор

Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" прокомментировала речевой скандал, который разгорелся в сети после ее недавнего интервью. Избранница ветерана Александра Терена уверяет, что ее слова имели совсем другой смысл.

Об этом волонтер заявила в своем Instagram.

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После того, как Александр Терен эмоционально отреагировал на заявления своей девушки о том, что она не понимает людей, как "гонят" на русскоязычных, Инна сама вышла на связь с подписчиками.

На своей странице избранница ветерана заявила, что ее слова были неправильно трактованы публикой и она имела в виду совсем другое.

"Сегодня я увидела, как легко можно перекрутить чьи-то
слова и создать волну агрессии. То, что я пыталась донести, было искажено, и теперь это стало основанием для несправедливых нападок. Я всегда выступаю за украинский язык и поддерживаю его развитие. Однако любые идеи, даже правильные, не должны внедряться через осуждение или принуждение. Перекручивание моих слов больно поразило меня, но я благодарю тех, кто понимает", — написала Белень.

Инна Белень высказалась после языкового скандала
Инна Белень высказалась после скандала с языком. Фото: instagram.com/innka_belen

Девушка даже сравнила ситуацию с российским ИПСО (информационно-психологическая операция), которым враг пытается разделить украинское население.

"Защищала население, которое еще переходит на украинский язык, а читаю, как поддерживают Сашу, которого никто и не обижал. Вот что реально "не ко времени", так это ссоры, которые понеслись после этого. Нам нужны люди, которые умеют объединять, ср*чей и так достаточно. А это сработало как ИПСО России 2014-2015, когда специально раскалывали Восток и Запад. Своих же в этот раз, интересно", — высказалась Инна.

Инна Белень ответила на хейт после слов о русском языке
Инна Белень ответила на хейт после слов о языке. Фото: instagram.com/innka_belen

Напомним, ранее Инна Белень отреагировала на критику ее внешнего вида.

Також победительница "Холостяка" заговорила о свадьбе с Тереном.

скандал шоу Холостяк соцсети языковой скандал Александр "Терен" Будько

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17:15 Пробки на трассе Одесса-Рени — какая ситуация сегодня вечером

17:02 Что украинцам делать с долларами и вырастет ли курс в январе 2025

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:59 Комбат 58 ОМПБр заявил о проблемах с ротацией

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