З нареченою мільярдера та донькою Трампа — Кім Кардаш’ян показала, як відгуляла день народження
У п’ятницю Кім Кардаш’ян організувала вечірку з нагоди свого 43-го дня народження в ресторані Funke у Беверлі-Хіллз. Серед запрошених були Гейлі Бібер, Лорен Санчес та Іванка Трамп.
Фото Кім показала у соцмережі.
Джек-пот з друзів Кім
Кім Кардаш’ян опублікувала фотографії із святкування в оточенні родини та друзів серед яких 53-річна журналістка Лорен Санчес, кохана мільярдера Джеффа Безоса, донька Дональда Трампа, Іванка. Зірку реаліті-шоу також підтримали родичі: її мама Кріс Дженнер, сестри Хлої Кардаш’ян, Кендалл Дженнер і Кайлі Дженнер у розкішному ресторані на бульварі Санта-Моніка.
Кортні Кардаш’ян не змогла бути присутня, через "постільний режим", зірка чекає на четверту дитину.
Кім у своїх соціальних мережах сказала, що вона "щаслива зірвати джек-пот друзів", поділившись кількома фотографіями з вечірки.
Світська левиця підписала пост: "Я й мріяти не могла, що мені пощастить назвати цих дівчат своїми друзями".
На захід Кім одягла червону сукню з вирізаними боками.
Кім подарували торт, оздоблений як обкладинка журналу Fortune про 100 найвпливовіших жінок світу.
Раніше Кім Кардаш'ян зіграла у теніс у вінтажному бікіні.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у сукні-ночнушці та діамантах завітала на модний показ Вікторії Бекхем.
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