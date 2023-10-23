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З нареченою мільярдера та донькою Трампа — Кім Кардаш’ян показала, як відгуляла день народження

23 жовтня 2023 11:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
З нареченою мільярдера та донькою Трампа — Кім Кардаш’ян показала, як відгуляла день народження
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У п’ятницю Кім Кардаш’ян організувала вечірку з нагоди свого 43-го дня народження в ресторані Funke у Беверлі-Хіллз. Серед запрошених були Гейлі Бібер, Лорен Санчес та Іванка Трамп.

Фото Кім показала у соцмережі.

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Джек-пот з друзів Кім

Кім Кардаш’ян опублікувала фотографії із святкування в оточенні родини та друзів серед яких 53-річна журналістка Лорен Санчес, кохана мільярдера Джеффа Безоса, донька Дональда Трампа, Іванка. Зірку реаліті-шоу також підтримали родичі: її мама Кріс Дженнер, сестри Хлої Кардаш’ян, Кендалл Дженнер і Кайлі Дженнер у розкішному ресторані на бульварі Санта-Моніка.

 

Кім Кардаш’ян з подругами. Фото:  instagram.com/kimkardashian/
Кім Кардаш’ян з подругами. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Кім Кардаш’ян з сестрами. Фото:  instagram.com/kimkardashian/
Кім Кардаш’ян з сестрами. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Кім Кардаш’ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/
Кім Кардаш’ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

Кортні Кардаш’ян не змогла бути присутня, через "постільний режим", зірка чекає на четверту дитину.

Кім у своїх соціальних мережах сказала, що вона "щаслива зірвати джек-пот друзів", поділившись кількома фотографіями з вечірки.

Світська левиця підписала пост: "Я й мріяти не могла, що мені пощастить назвати цих дівчат своїми друзями".

На захід Кім одягла червону сукню з вирізаними боками.

Кім подарували торт, оздоблений як обкладинка журналу Fortune про 100 найвпливовіших жінок світу.

Раніше Кім Кардаш'ян зіграла у теніс у вінтажному бікіні.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у сукні-ночнушці та діамантах завітала на модний показ Вікторії Бекхем.

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