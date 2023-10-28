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Образ Ким на Хэллоуин: беременная Кортни Кардашьян перевоплатилась в свою сестру-миллиардершу

28 октября 2023 14:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Образ Ким на Хэллоуин: беременная Кортни Кардашьн превратилась в свою сестру-миллиардершу
Кортни Кардашьян. Фото: instagram.com/kourtneykardash/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян по случаю Хэллоуина примерила образ своей сестры Ким. В свое время бывшая жена Канье Веста посетила Met Gala в эффектном платье с принтом.

Фото Кортни Кардашьян опубликовала в социальной сети.

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Кортни, находящаяся на последних сроках беременности, надела закрытое платье Riccardo Tisci с цветочным принтом. Публикацию подписала: "Ужасная пятница".

 

Кортни сейчас ждет ребенка от своего мужа, барабанщика группы Blink-182 Тревиса Баркера. Ким, когда посетила Met Gala в 2013 году, была беременна своим первенцем, дочерью Норт.

 

 

В сети считают, что, скопировав образ Ким, Кортни решила снова разжечь конфликт с сестрой. Началось все с того, что Кортни обвинила Ким в том, что она использовала ее с Тревисом свадьбу как возможность заключить контракт с Dolce & Gabbana. Также она единственная из всех сестер семейства Кардашьян-Дженнер пропустила ужин с Ким по случаю ее дня рождения.

Платье Ким на Met Gala в 2013 году подверглось жесткой критике в сети. Принт платья сравнивали с обивкой дивана, а Ким — с героиней фильма "Миссис Даутфайр". Впоследствии в интервью Vogue Ким призналась, что плакала всю дорогу домой, когда ехала с мероприятия. На публикацию Кортни она отреагировала спокойно, даже репостнула ее в сториз и сопроводила эмодзи в виде аплодисментов.

Ранее Ким Кардашьян сыграла в теннис в винтажном бикини.

Напомним, Ким Кардашьян в платье-ночнушке и бриллиантах посетила модный показ Виктории Бекхэм.

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