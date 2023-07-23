Одеситка Тодаренко відреагувала на обстріл рідного міста безтурботним відео з райського готелю

Ведуча Регіна Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Телеведуча, яка замовчує війну в Україні, Регіна Тодоренко шокувала своєю безтурботною поведінкою після того, як Одеса постраждала від ракетних ударів. Зірка "Орел і решка" виклала відео з модного готелю, наче в її рідному місті нічого не трапилося.

Ролик Тодоренко опублікувала у своєму Instagram.

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На відео зірка гуляє територією дорого готелю та розважається з родиною.

"У цьому райському готелі нам було так тепло: найсмачніша їжа в ресторані. Приватний пляж із білим пісочком. Можливість пересуватися своєму особистому багі. Професійний Батлер сервіс. Кальяни на віллу", — перелічує всі принади готелю зірка.

Підписники у коментарях нагадали Регіні, з якого вона міста і присоромили за таку безтурботну реакцію.

Ведучій Регіні Тодоренко нагадали, з якого вона міста. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Ведучій Регіні Тодоренко нагадали, з якого вона міста. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

Нагадаємо, шоувумен Регіна Тодоренко продовжує жити та будувати кар’єру в Росії. Вона працює на федеральному телеканалі та замовчує війну. Водночас її родина так і живе в Одесі. Попри обурення українців на мовчання Регіни, та планує повернутися на Батьківщину.

Раніше телеведуча стала "Мамою року". Знаменитість прийняла чергову премію від росіян.