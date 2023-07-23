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Одесситка Тодоренко отреагировала на обстрел родного города беззаботным видео из райского отеля

23 июля 2023 16:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Одесситка Тодаренко отреагировала на обстрел родного города беззаботным видео из райской гостиницы
Ведущая Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая, которая умалчивает о войне в Украине, Регина Тодоренко шокировала своим беззаботным поведением после того, как Одесса пострадала от ракетных ударов. Звезда "Орел и решка" выложила видео из модной гостиницы, как будто в ее родном городе ничего не случилось.

Ролик Тодоренко опубликовала в своем Instagram.

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На видео звезда гуляет по территории дорого отеля и развлекается с семьей.

"В этом райском отеле нам было так тепло: самая вкусная еда в ресторане. Частный пляж с белым песочком. Возможность передвигаться в своем личном баге. Профессиональный Батлер сервис. Кальяны на виллу",  перечисляет все прелести отеля звезда.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Regina Todorenko (@reginatodorenko)

Подписчики в комментариях напомнили Регине, из какого она города и пристыдили за столь беззаботную реакцию.

 

Ведущей Регине Тодоренко напомнили, из какого она города. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

 

Ведущей Регине Тодоренко напомнили, из какого она города. Фото: instagram.com/reginatodorenko/

 

Напомним, шоувумен Регина Тодоренко продолжает жить и строить карьеру в России. Она работает на федеральном телеканале и умалчивает о войне. В то же время, ее семья так и живет в Одессе. Несмотря на возмущение украинцев на молчание Регины, она планирует вернуться на Родину.

Ранее телеведущая стала "Мамой года". Знаменитость приняла очередную премию от россиян.

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