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Один з братів Борисенків став на біржу праці перед війною: як зірка це пояснив

23 квітня 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Один з братів Борисенків став на біржу праці перед війною: як зірка це пояснив
Брати Володимир та Олександр Борисенки на піку популярності. Фото: sensatsiya.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Учасники в минулому популярного гурту брати Борисенки Олександр та Володимир дали велике інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну. В ньому 30-річні ексартисти розповіли, чим займаються зараз та як заробляють гроші на життя. 

Відео доступне на YouTube-каналі Слави Дьоміна.  

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2013 року в братів закінчився контракт з "Новим каналом", де виходив проєкт "Фабрика зірок", учасниками якого були Олександр та Володимир. Молоді артисти відмовили кільком відомим продюсерам і вирішили спробувати працювати самостійно. Втім повторити успіх їм не вдалося. 

Як заробляють гроші 

Олександр займається відеомонтажем та дизайном. Володимир займається рекламою, працює креативним копірайтером. Серед його кейсів — рекламна кампанія йогуртів за участі шоувумен Маші Єфросиніної. До речі, саме вона була ведучою проєкту "Фабрика зірок", у двох сезонах якого брали участь Олександр та Володимир. 

Втім, перед початком повномасштабної війни Володимир став на біржу праці. 

"Бо я "заманався" працювати. І такий думаю, нічого не буду робити пів року. Три місяці пообіцяли на біржі праці, але окей. Почалася війна, і якби не біржа праці, то я, мабуть, канув би в лету. Бо я увійшов в стадію війни без роботи, без нічого. В мене була фінансова подушка, і я не міг знайти роботу взагалі", — зізнався Олександр. 

Отримати перший контракт йому вдалось лише влітку 2022 року. 

Фрагмент у відео з 41:59

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