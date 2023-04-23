Один из братьев Борисенко встал на биржу труда перед войной: как звезда это объяснил
Участники в прошлом популярной группы братья Борисенко Александр и Владимир дали большое интервью шоумену Славе Демину. В нем 30-летние экс-артисты рассказали, чем занимаются сейчас и как зарабатывают деньги на жизнь.
Видео доступно на YouTube-канале Славы Демина.
Почему исчезли со сцены
В 2013 году у братьев закончился контракт с "Новым каналом", где выходил проект "Фабрика звезд", участниками которого были Александр и Владимир. Молодые артисты отказали нескольким известным продюсерам и решили попытаться работать самостоятельно. Впрочем, повторить успех им не удалось.
Как зарабатывают деньги
Александр занимается видеомонтажом и дизайном. Владимир занимается рекламой, работает креативным копирайтером. Среди его кейсов — рекламная кампания йогуртов с участием шоувумен Маши Ефросининой. Кстати, именно она была ведущей проекта "Фабрика звезд", в двух сезонах которого участвовали Александр и Владимир.
Впрочем, перед началом полномасштабной войны Владимир встал на биржу труда.
"Потому что я "заманался" работать. И такой думаю, ничего не буду делать пол года. Три месяца пообещали на бирже труда, но окей. Началась война, и если бы не биржа труда, то я, наверное, канул бы в лету. Потому что я вошел в стадию войны без работы, без ничего. У меня была финансовая подушка, но я не мог найти работу вообще", — признался Александр.
Получить первый контракт ему удалось только летом 2022 года.
Фрагмент в видео с 41:59
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