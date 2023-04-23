Один из братьев Борисенко встал на биржу труда перед войной: как звезда это объяснил

Братья Владимир и Александр Борисенко на пике популярности. Фото: sensatsiya.com

Участники в прошлом популярной группы братья Борисенко Александр и Владимир дали большое интервью шоумену Славе Демину. В нем 30-летние экс-артисты рассказали, чем занимаются сейчас и как зарабатывают деньги на жизнь.

Видео доступно на YouTube-канале Славы Демина.

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В 2013 году у братьев закончился контракт с "Новым каналом", где выходил проект "Фабрика звезд", участниками которого были Александр и Владимир. Молодые артисты отказали нескольким известным продюсерам и решили попытаться работать самостоятельно. Впрочем, повторить успех им не удалось.

Как зарабатывают деньги

Александр занимается видеомонтажом и дизайном. Владимир занимается рекламой, работает креативным копирайтером. Среди его кейсов — рекламная кампания йогуртов с участием шоувумен Маши Ефросининой. Кстати, именно она была ведущей проекта "Фабрика звезд", в двух сезонах которого участвовали Александр и Владимир.

Впрочем, перед началом полномасштабной войны Владимир встал на биржу труда.

"Потому что я "заманался" работать. И такой думаю, ничего не буду делать пол года. Три месяца пообещали на бирже труда, но окей. Началась война, и если бы не биржа труда, то я, наверное, канул бы в лету. Потому что я вошел в стадию войны без работы, без ничего. У меня была финансовая подушка, но я не мог найти работу вообще", — признался Александр.

Получить первый контракт ему удалось только летом 2022 года.

Фрагмент в видео с 41:59

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