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Один из "кроликов" Верки Сердючки презентовал клип с СолоХой

10 ноября 2023 11:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Один из "кроликов" Верки Сердючки презентовал клип с СолоХой
Певец Дмитрий Волканов. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Финалист девятого сезона шоу "Х-фактор" Дмитрий Волканов, ставший популярным, в частности, по роли кролика в бэнде Верки Сердючки, представил новый клип совместно с певицей СолоХа на композицию "Всі жінки відьми".

Видео доступно для просмотра на YouTube-канале Дмитрия.

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По словам артистов, эта ироническая история заколдованной любви между исполнителями рассказывает о том, что ни один мужчина не в состоянии устоять перед прекрасными, нежными и очаровательными женщинами.

Сотрудничество между Дмитрием и СолоХой оказалось довольно неожиданным. Когда Volkanov писал именно эту песню, он искал образ партнерши и главной героини для трека.

"И кто, как ни артистка СолоХа лучше всех подходит на роль главной "Ведьмы" в украинском шоу-бизнесе", — заявил молодой артист.

СолоХа с удовольствием поддержала инициативу исполнителя и внесла свой мистический вайб в это сотрудничество. Прошел лишь месяц с рождения второго ребенка, а певица уже приступила к съемкам нового клипа и активно гастролировала.

"Эта ироническая песня создана, чтобы дарить исключительно положительные эмоции, в которых все мы так нуждаемся. Надеемся, что наш клип поднимет всем настроение. Любовь победит", – прокомментировала премьеру СолоХа.

СолоХа
Певица СолоХа. Фото: менеджмент артиста

О Дмитрии Волканове

Участника бенда Верки Сердючки активно обсуждали на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины в 2020-м. Тогда он, выступая в костюме кролика с флагом Украины, стоял на крыше декорации вагона метро на Софийской площади в Киеве. После этого на то время 17-летний Дмитрий начал получать многочисленные угрозы от тех, кто считал подобное шоу цирком. Впрочем, молодой артист отнесся к этому спокойно.

Кролик Данилка
Реакция певца на события трехлетней давности. Скриншот: Instagram/dimavolkanov

Также Дмитрий общается (или по крайней мере общался) с "отцом" Сердючки, певцом и композитором Андреем Данилко. Волканов был одним из немногих друзей и приятелей Данилко на его дне рождения в прошлом году.

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб сын друга Андрея Данилко. Также мы рассказывали, что менеджмент Андрея Данилко прокомментировал фото артиста со звездой российского шоу "Дом 2".

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