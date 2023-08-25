Один з найвисокооплачуваніших акторів Голлівуду опинився в інвалідному візку

Американець в інвалідному візку. Фото: Google

Американський актор, комік Кевін Гарт, який знявся у франшизі "Дуже страшне кіно" та був ведучим премії "Оскар", опинився в інвалідному візку. Зірка назвав себе "найдурнішою людиною у світі".

Про це повідомляє видання CNN.

Читайте також:

Що трапилось з актором

44-річний уродженець американського штату Пенсильванія намагався змагатися зі своїм другом, колишнім гравцем НФЛ Стіваном Рідлі, у бігу на 40 ярдів (36 метрів). В результаті чого він отримав травму.

"Пані та панове, 40 років — це реальність. Всі мої чоловіки та жінки від 40 років і старше, знайте — це не гра. Поважайте цей вік", — заявив актор.

Кевін заявив, що перебуває в інвалідному візку. Гарт не може ходити, бо отримав травми м’яз нижче живота. У 2019 році актор отримав серйозні травми спини після автокатастрофи.

Про Кевіна Гарта

Декілька років тому потрапив на 12 місце рейтингу Forbes найбільш високооплачуваних акторів. Його заробіток склав 39 млн доларів (84 місце в загальному рейтингу знаменитостей).

Знявся також в американському комедійно-драматичному фільму "1+1. Нова історія" режисера Ніла Бергера за сценарієм Джона Гартмера. Це римейк французького фільму 2011 року "Недоторканні". У фільмі йдеться про паралізованого мільярдера (Браян Кренстон), який випадково зав'язує дружбу з нещодавно звільненим засудженим (Кевін Гарт), якого він наймає доглядальником для себе

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург Едгар Камінський "зробив" голлівудських дів лікарями. Також ми розповідали, що в Італії поховали співака Тото Кутуньо.