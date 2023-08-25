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Один з найвисокооплачуваніших акторів Голлівуду опинився в інвалідному візку

25 серпня 2023 10:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Один з найвисокооплачуваніших акторів Голлівуду опинився в інвалідному візку
Американець в інвалідному візку. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американський актор, комік Кевін Гарт, який знявся у франшизі "Дуже страшне кіно" та був ведучим премії "Оскар", опинився в інвалідному візку. Зірка назвав себе "найдурнішою людиною у світі".

Про це повідомляє видання CNN.

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Що трапилось з актором

44-річний уродженець американського штату Пенсильванія намагався змагатися зі своїм другом, колишнім гравцем НФЛ Стіваном Рідлі, у бігу на 40 ярдів (36 метрів). В результаті чого він отримав травму.

"Пані та панове, 40 років — це реальність. Всі мої чоловіки та жінки від 40 років і старше, знайте — це не гра. Поважайте цей вік", — заявив актор.

Кевін заявив, що перебуває в інвалідному візку. Гарт не може ходити, бо отримав травми м’яз нижче живота. У 2019 році актор отримав серйозні травми спини після автокатастрофи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kevin Hart (@kevinhart4real)

Про Кевіна Гарта

Декілька років тому потрапив на 12 місце рейтингу Forbes найбільш високооплачуваних акторів. Його заробіток склав 39 млн доларів (84 місце в загальному рейтингу знаменитостей).

Знявся також в американському комедійно-драматичному фільму "1+1. Нова історія" режисера Ніла Бергера за сценарієм Джона Гартмера. Це римейк французького фільму 2011 року "Недоторканні". У фільмі йдеться про паралізованого мільярдера (Браян Кренстон), який випадково зав'язує дружбу з нещодавно звільненим засудженим (Кевін Гарт), якого він наймає доглядальником для себе

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург Едгар Камінський "зробив" голлівудських дів лікарями. Також ми розповідали, що в Італії поховали співака Тото Кутуньо.

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