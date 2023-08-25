Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда оказался в инвалидной коляске

Американец в инвалидной коляске. Фото: Google

Американский актер, комик Кевин Харт, который снялся во франшизе "Очень страшное кино" и был ведущим премии "Оскар", оказался в инвалидной коляске. Звезда назвал себя "самым глупым человеком в мире".

Об этом сообщает издание CNN.

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Что случилось с актером

44-летний уроженец американского штата Пенсильвания пытался соревноваться со своим другом, бывшим игроком НФЛ Стиваном Ридли, в беге на 40 ярдов (36 метров). В результате он получил травму.

"Дамы и господа, 40 лет — это реальность. Все мои мужчины и женщины от 40 лет и старше, знайте — это не игра. Уважайте этот возраст", — заявил актер.

Кевин заявил, что находится в инвалидной коляске. Харт не может ходить, потому что получил травмы мышца ниже живота. В 2019 году актер получил серьезные травмы спины после автокатастрофы.

О Кевине Харте

Несколько лет назад попал на 12 место рейтинга Forbes самых высокооплачиваемых актеров. Его заработок составил 39 млн долларов (84 место в общем рейтинге знаменитостей).

Снялся также в американском комедийно-драматическом фильме "1+1. Новая история" режиссера Нила Бергера по сценарию Джона Гартмера. Это римейк французского фильма 2011 года "Неприкосновенные". В фильме речь идет о парализованном миллиардере (Брайане Кренстоне), который случайно завязывает дружбу с недавно освобожденным осужденным (Кевин Гарт), которого он нанимает для себя смотрителем для себя.

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