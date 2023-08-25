В Мілані поховали Тото Кутуньо: фото
В Мілані пройшла урочиста церемонія прощання з італійським співаком Тото Кутуньо. З померлим напередодні 80-річним артистом, окрім членів родина та близького оточення, прийшли попрощатися сотні фанатів, зіркові друзі та журналісти.
Про це повідомляє видання Leggo.
Похорон відомого співака
Траурна церемонія пройшла в міланській базиліці Санті-Нерео-ед-Акіллео. Саме в цій церкві Кутуньо повінчався зі своєю дружиною Карлою в 1971 році. Труну з тілом Тото несли, а потім опускали під оплески та пісню L'italiano. Не всім, хто прийшов на траурну церемонію, вистачило місця в приміщенні.
На прощанні були помічені виконавці Джанні Моранді та Пупо (Енцо Гінацці). "Великий друг, велика людина і великий артист", — лаконічно сказали вони.
Останні місяці життя Тото Кутуньо провів у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Понад 10 років він боровся з онкологією. Наприкінці літа стан співака погіршився, тому лікарі не відходили від нього ні на крок. Про це напередодні повідомив менеджер зірки Данило Манкузо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Камалія вшанувала пам'ять Тото Кутуньо. Також ми розповідали, що мати померлої зірки серіалу "Ейфорія", актора Ангуса Клауда, прокоментувала чутки про самогубство.