В Мілані поховали Тото Кутуньо: фото

Похорон Тото Кутуньо. Фото: Reuters

В Мілані пройшла урочиста церемонія прощання з італійським співаком Тото Кутуньо. З померлим напередодні 80-річним артистом, окрім членів родина та близького оточення, прийшли попрощатися сотні фанатів, зіркові друзі та журналісти.

Про це повідомляє видання Leggo.

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Траурна церемонія пройшла в міланській базиліці Санті-Нерео-ед-Акіллео. Саме в цій церкві Кутуньо повінчався зі своєю дружиною Карлою в 1971 році. Труну з тілом Тото несли, а потім опускали під оплески та пісню L'italiano. Не всім, хто прийшов на траурну церемонію, вистачило місця в приміщенні.

На прощанні були помічені виконавці Джанні Моранді та Пупо (Енцо Гінацці). "Великий друг, велика людина і великий артист", — лаконічно сказали вони.

Останні місяці життя Тото Кутуньо провів у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Понад 10 років він боровся з онкологією. Наприкінці літа стан співака погіршився, тому лікарі не відходили від нього ні на крок. Про це напередодні повідомив менеджер зірки Данило Манкузо.

Похорон Тото Кутуньо. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Камалія вшанувала пам'ять Тото Кутуньо. Також ми розповідали, що мати померлої зірки серіалу "Ейфорія", актора Ангуса Клауда, прокоментувала чутки про самогубство.