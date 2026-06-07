Одна річ для літа, з якою можна створити десятки образів

Дівчина в чорному топі і білій спідниці. Фото: magnific

Біла спідниця влітку — це та річ, яка рятує, коли зовсім немає бажання довго думати над луком. Вона завжди має свіжий, охайний вигляд і, що найважливіше, в ній не так спекотно, як у джинсах чи темних штанах. Якщо у вас в шафі висить біла спідниця, спробуйте носити її за цими простими рекомендаціями.

Про них детальніше розповість Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Спідниця-кльош для спокійних прогулянок

Це класика, яка ніколи не набридає. Вільна спідниця кльош дає тілу дихати, тому це ідеальний варіант для справжньої спеки. Найшвидший спосіб зібратися: одягнути звичайну майку в колір спідниці і додати босоніжки на низькому ходу. Якщо ж ви хочете цікавіший образ, спробуйте поєднати білий з блакитним — наприклад, накинути легку сорочку з льону. Це поєднання завжди актуальне для літа.

Вільна спідниця в образі. Фото з Vogue

Плісирована спідниця

Коротка плісирована спідниця — це не тільки для корту, але і для міських прогулянок. Якщо вам хочеться максимально простого, але стильного варіанту, поєднуйте її з простою футболкою та кросівками. Це база на кожен день. Якщо ж маєте настрій на щось більш жіночне, спробуйте додати легку блузку. Ще як варіант можна використати в образі один яскравий акцент — наприклад, червоні або жовті балетки.

Базова спідниця в стильному образі. Фото з Vogue

Спідниця в стилі бохо

Спідниці в стилі бохо зараз дуже актуальні. Шукайте моделі з якимось декором: вишивкою, китицями або цікавими воланами. Оскільки така спідниця сама по собі привертає багато уваги, на верх краще щось лаконічне. Оберіть просту однотонну майку чи топ — цього буде достатньо. Так ви отримаєте цікавий образ, в якому спідниця грає головну роль.

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