Наймодніші образи літа 2026: 4 зіркові приклади у стилі 90-х

Дівчина в одязі в стилі 90-х. Фото: magnific

Літо вміє дивувати погодою. Найкраще, що можна зробити прямо зараз — це не мучити себе вигадуванням складних образів, а просто згадати, як вдягалися дівчата в 90-х. Вони вміли одягатись просто, але зі смаком.

А як саме — розповідає Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Класика від Дженніфер Еністон

Усе геніально — це просто звичайні джинсові шорти з трохи "пошарпаним" низом і звичайні в’єтнамки. Раніше це було взуття лише для пляжу чи дачі, а зараз — база. Додайте до цього просту сумку на плече, і все, ви готові.

Дженніфер Еністон. Фото з Vogue

Елегантний образ від Гвінет Пелтроу

Гвінет вміла носити прості речі так, що від неї неможливо було відірвати погляд. Її улюблений варіант — легка спідниця-комбінація та звичайна майка на тонких бретелях. Це ідеально для тих днів, коли хочеться почуватися трохи ошатніше, але не вдягати на себе все найкраще одразу. Такий образ добре доповнять босоніжки з тонкими ремінцями та невелика сумка з бісеру.

Гвінет Пелтроу. Фото з Vogue

Стиль Кейт Мосс на кожен день

Зараз знову стали популярними топи з рукавами три чверті. Це справжня знахідка для літа: вони не парять, але й не оголюють повністю. Кейт Мосс носила їх максимально невимушено — з мініспідницею і звичайними балетками.

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Кейт Мосс. Фото з Vogue

Сміливий образ у стилі Софії Копполи

Якщо хочеться трохи хуліганського настрою, можна спробувати багатошаровість. Візьміть напівпрозору сукню-комбінацію і вдягніть її поверх майки. Це не про "дорого-багато", а про справжню індивідуальність.

Софія Коппола. Фото з Vogue

Загалом, літо — це не про те, щоб сліпо слідувати трендам. Обирайте те, що подобається, і просто насолоджуйтеся моментом.

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