Одна вещь для лета, с которой можно создать десятки образов

Девушка в черном топе и белой юбке. Фото: magnific

Белая юбка летом — это та вещь, которая спасает, когда совсем нет желания долго думать над луком. Она всегда выглядит свежо, опрятно и, что самое важное, в ней не так жарко, как в джинсах или темных брюках. Если у вас в шкафу висит белая юбка, попробуйте носить ее по этим простым рекомендациям.

О них подробнее расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Юбка-клеш для спокойных прогулок

Это классика, которая никогда не надоедает. Свободная юбка клеш дает телу дышать, поэтому это идеальный вариант для настоящей жары. Самый быстрый способ собраться: надеть обычную майку в цвет юбки и добавить босоножки на низком ходу. Если же вы хотите более интересный образ, попробуйте совместить белый с голубым — например, накинуть легкую рубашку изо льна. Это сочетание всегда актуально для лета.

Свободная юбка в образе. Фото из Vogue

Плиссированная юбка

Короткая плиссированная юбка — это не только для корта, но и для городских прогулок. Если вам хочется максимально простого, но стильного варианта, сочетайте ее с простой футболкой и кроссовками. Это база на каждый день. Если же есть настроение на что-то более женственное, попробуйте добавить легкую блузку. Еще как вариант можно использовать в образе один яркий акцент — например, красные или желтые балетки.

Базовая юбка в стильном образе. Фото из Vogue

Юбка в стиле бохо

Юбки в стиле бохо сейчас очень актуальны. Ищите модели с каким-то декором: вышивкой, кисточками или интересными воланами. Поскольку такая юбка сама по себе привлекает много внимания, на верх лучше что-то лаконичное. Выберите простую однотонную майку или топ — этого будет достаточно. Так вы получите интересный образ, в котором юбка играет главную роль.

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