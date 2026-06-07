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Главная Гламур Одна вещь для лета, с которой можно создать десятки образов

Одна вещь для лета, с которой можно создать десятки образов

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 21:27
Одна вещь для лета, с которой можно создать десятки образов
Девушка в черном топе и белой юбке. Фото: magnific

Белая юбка летом — это та вещь, которая спасает, когда совсем нет желания долго думать над луком. Она всегда выглядит свежо, опрятно и, что самое важное, в ней не так жарко, как в джинсах или темных брюках. Если у вас в шкафу висит белая юбка, попробуйте носить ее по этим простым рекомендациям.

О них подробнее расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Юбка-клеш для спокойных прогулок

Это классика, которая никогда не надоедает. Свободная юбка клеш дает телу дышать, поэтому это идеальный вариант для настоящей жары. Самый быстрый способ собраться: надеть обычную майку в цвет юбки и добавить босоножки на низком ходу. Если же вы хотите более интересный образ, попробуйте совместить белый с голубым — например, накинуть легкую рубашку изо льна. Это сочетание всегда актуально для лета.

Спідниця, яка завжди є ідеальним варіантом
Свободная юбка в образе. Фото из Vogue

Плиссированная юбка

Короткая плиссированная юбка — это не только для корта, но и для городских прогулок. Если вам хочется максимально простого, но стильного варианта, сочетайте ее с простой футболкой и кроссовками. Это база на каждый день. Если же есть настроение на что-то более женственное, попробуйте добавить легкую блузку. Еще как вариант можно использовать в образе один яркий акцент — например, красные или желтые балетки.

Базова спідниця на кожен день
Базовая юбка в стильном образе. Фото из Vogue

Юбка в стиле бохо

Юбки в стиле бохо сейчас очень актуальны. Ищите модели с каким-то декором: вышивкой, кисточками или интересными воланами. Поскольку такая юбка сама по себе привлекает много внимания, на верх лучше что-то лаконичное. Выберите простую однотонную майку или топ — этого будет достаточно. Так вы получите интересный образ, в котором юбка играет главную роль.

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Какие еще тренды в одежде актуальны этим летом

Ранее Новини.LIVE писали о том, какие летние образы, которые носили еще звезды в 90-х, стоит снова примерить в этом году. Стилисты рекомендуют вернуть эти вещи в свой повседневный гардероб.

Также мы сообщали о самом модном цвете в одежде этого лета, о котором напомнил украинский дизайнер Андре Тан. Он также рассказал, как интегрировать этот яркий оттенок в образы.

лето вещи трендовые образы
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
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