Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Одна з кращих у світі: Санта Дімопулос віддала 4-річну дочку до школи в Дубаї arrow

Одна з кращих у світі: Санта Дімопулос віддала 4-річну дочку до школи в Дубаї

29 серпня 2023 16:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Одна з кращих у світі: Санта Дімопулос віддала 4-річну дочку до школи в Дубаї
Санта Дімопулос з дочкою. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня учасниця гурту"ВІА Гра" Санта Дімопулос нещодавно переїхала з родиною до Дубаю. Зірка сьогодні відвела свою доньку Софію вперше до школи.

Про це Дімопулос повідомила в своєму Instagram.

Читайте також:

Вперше до школи

Дімопулос віддала 4-пічну дочку до приватної швейцарської школи у ОАЕ. На офіційній сторінці школи в соціальній мережі говориться, що заклад входить у ТОП-100 кращих шкіл світу.

 

Дочка Санти Дімопулос Софія. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Дочка Санти Дімопулос Софія. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Дочка Санти Дімопулос Софія. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Не можу повірити. Вперше до школи", — підписала знімок з дочкою Дімопулос.

Знаменитість розповіла, чому з родиною вирішила переїхати до Дубаю. За словами ексспівачки причин для цього багато.

"Перша і головна — робота чоловіка. Абсолютна безпека. Моя робота та розвиток. Навчання дітей і можливості їх розвитку. Побутовий комфорт. Багато цікавого щодо дозвілля дітей", — розповіла колишня співачка.

У Дубаї зірка обрала житло та навчальні заклади для дітей.

"Я вірю, що коли обираєш вірний для себе напрямок, то все складається, як пазл. Ось так вийшло і тут. Я одразу знайшла супер житло для родини. Школи (куди вже влаштувала дітей) знаходяться поруч з житлом. Поруч є все, що нам потрібно, та ще й моя подруга живе в цьому районі", — повідомила Санта.

Нагадаємо, Санта Дімопулос показала, як у Ніцці святкує випускний її син від Джеджули.

Раніше Санта Дімопулос похизувалась розкішним декольте на грецькому курорті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз