Одна з кращих у світі: Санта Дімопулос віддала 4-річну дочку до школи в Дубаї

Санта Дімопулос з дочкою. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Колишня учасниця гурту"ВІА Гра" Санта Дімопулос нещодавно переїхала з родиною до Дубаю. Зірка сьогодні відвела свою доньку Софію вперше до школи.

Про це Дімопулос повідомила в своєму Instagram.

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Вперше до школи

Дімопулос віддала 4-пічну дочку до приватної швейцарської школи у ОАЕ. На офіційній сторінці школи в соціальній мережі говориться, що заклад входить у ТОП-100 кращих шкіл світу.

Дочка Санти Дімопулос Софія. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Дочка Санти Дімопулос Софія. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Дочка Санти Дімопулос Софія. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Не можу повірити. Вперше до школи", — підписала знімок з дочкою Дімопулос.

Знаменитість розповіла, чому з родиною вирішила переїхати до Дубаю. За словами ексспівачки причин для цього багато.

"Перша і головна — робота чоловіка. Абсолютна безпека. Моя робота та розвиток. Навчання дітей і можливості їх розвитку. Побутовий комфорт. Багато цікавого щодо дозвілля дітей", — розповіла колишня співачка.

У Дубаї зірка обрала житло та навчальні заклади для дітей.

"Я вірю, що коли обираєш вірний для себе напрямок, то все складається, як пазл. Ось так вийшло і тут. Я одразу знайшла супер житло для родини. Школи (куди вже влаштувала дітей) знаходяться поруч з житлом. Поруч є все, що нам потрібно, та ще й моя подруга живе в цьому районі", — повідомила Санта.

Нагадаємо, Санта Дімопулос показала, як у Ніцці святкує випускний її син від Джеджули.

Раніше Санта Дімопулос похизувалась розкішним декольте на грецькому курорті.