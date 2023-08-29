Одна з кращих у світі: Санта Дімопулос віддала 4-річну дочку до школи в Дубаї

Санта Димопулос с дочерью. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос недавно переехала с семьей в Дубай. Звезда сегодня отвела свою дочь Софию впервые в школу.

Об этом Димопулос сообщила в своем Instagram.

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Впервые в школу

Димопулос отдала 4-печную дочку в частную швейцарскую школу в ОАЭ. На официальной странице школы в социальной сети говорится, что заведение входит в ТОП-100 лучших школ мира.

Дочь Санты Димопулос София. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Дочь Санты Димопулос София. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Дочь Санты Димопулос София. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Не могу поверить. Впервые в школу", — подписала снимок с дочерью Димопулос.

Знаменитость рассказала, почему с семьей решила переехать в Дубай. По словам экс-певицы причин для этого много.

"Первая и главная — работа мужа. Абсолютная безопасность. Моя работа и развитие. Обучение детей и возможности их развития. Бытовой комфорт. Много интересного по досугу детей", — рассказала бывшая певица.

В Дубае звезда выбрала жилье и учебные заведения для детей.

"Я верю, что когда выбираешь верное для себя направление, то все складывается, как пазл. Вот так получилось и здесь. Я сразу нашла супер жилье для семьи. Школы (куда уже устроила детей) находятся рядом с жильем. Рядом есть все, что нам нужно, так еще моя подруга живет в этом районе", — сообщила Санта.

Напомним, Санта Димопулос показала, как в Ницце празднует ее выпускной сын от Джеджулы.

Ранее Санта Димопулос похвасталась роскошным декольте на греческом курорте.