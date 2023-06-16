Санта Дімопулос показала, як у Ніцці святкує випускний її син від Джеджули

Співачка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Ексучасниця гурту"ВІА Гра" Санта Дімопулос показала, як її син святкує випускний. Знаменитість гордо позувала з Даніелем на спільному фото.

Знімками поділився її старший син в Instagram.

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Прекрасна церемонія

14-річний Даніель син Санти Дімопулос від її шлюбу з ведучим Андрієм Джеджулою. Хлопець нещодавно випустився зі школи у Ніцці.

"Випускний мого дорослого хлопчика", — написала Санта Дімопулос у своєму Instagram.

Син Санти теж запостив щасливі фото з урочистого заходу у коимпанії друзів.

"Це був прекрасний випускний. Я б хотів подякувати абсолютно кожному, хто був присутній на цій прекрасній церемонії. Дякую за незабутній досвід. Сумуватиму за вами, народ", — написав Даніель.

Батько випускника, Андрій Джеджула прокоментував світлини:

"Пишаюсь тобою, хлопче", — сказав шоумен.

Санта Дімопулос народила Даніеля у 2008 році від Андрія Джеджули. За кілька років розійшлася з шоуменом.

Нагадаємо, шоумен Андрій Джеджула виграв суд проти ексдружини Юлії Леус. Ведучий звинувачував мати доньки у брехні та через суд вимагав спростувати наклеп.

До речі, Юлія Леус обурилась поведінкою Андрія Джеджули. Жінка не вважає себе винною у справі та розкритикувала його ставлення до їхньої спільної доньки.