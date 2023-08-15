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Санта Дімопулос зізналася, чи мітить у політику

15 серпня 2023 15:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Дімопулос зізналася, чи мітить у політику
Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ексучасниця гурту "ВІАГра" Санта Дімопулос відповіла на відверті запитання прихильників. Зірка розповіла про політичні амбіції та, чи вважає себе знаменитістю.

Про це артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Не люблю брехати

Санта Дімопулос зізнається, в політику йти не збирається. Бізнесвуман має жорсткі принципи, які будуть їй в цьому "заважати".

 

Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

 

Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Та ні, ви що?! Мене б одразу виперли. Я не про гроші, не про владу і не про місце під сонцем. Я дуже чутлива і емпатична (що не сумісно з політикою). Я не люблю брехати, і якщо щось сказала, то розіб'юсь, але зроблю. Ненавиджу пустих обіцянок, порожніх слав та благодійності заради свого "Его". Чорним по білому зараз бачу, хто мітить у політику і не дай Боже буде керувати Україною у майбутньому", — розповіла Дімопулос.

А ще зірка зізналася, що не вважає себе знаменитістю.

"Не вважаю, мене знають у пострадянських країнах, через гурт ВіаГра, в Україні відома через низку проєктів та як публічна людина. Знаменитість — це масштаб якоїсь діяльності, я ж не акторка, не співачка, не супермодель, не спортсменка, не політик. Відчую по життю, що моя особистість викликає у людей підвищений інтерес, коли дивилася нумеролог, вона пояснювала це якось по числам", — говорить Санта Дімопулос.

Нагадаємо, Санта Дімопулос потішила звабливим відео.

Раніше Санта Дімопулос похизувалась розкішним декольте на грецькому курорті.

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