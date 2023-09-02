Одна из самых желанных женщин мира снялась в откровенной рекламе ювелирных украшений

Модель Шарлотта МакКинни. Фото: loganhollowell.com

Модель Шарлотта МакКинни снялась в откровенной рекламе ювелирной кампании. 30-летняя модель и актриса обнажилась, рекламируя бриллиантовые украшения американского бренда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Шарлотта МакКинни, входящая в ТОП-100 самых желанных женщин планеты по версии Men's Health, позировала на берегу океана в Малибу, Калифорния. Звезда "Спасителей Малыбу" кроме украшений, стоимость которых составляет около 10 тысяч долларов, примерила топ оливкового цвета и кепку.

Модель Шарлотта МакКинни. Фото: loganhollowell.com

Модель Шарлотта МакКинни. Фото: loganhollowell.com

Модель Шарлотта МакКинни. Фото: loganhollowell.com

Модель Шарлотта МакКинни. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Модель Шарлотта МакКинни. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Модель Шарлотта МакКинни. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Модель Шарлотта МакКинни. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Модель Шарлотта МакКинни. Фото: instagram.com/charlottemckinney/

Шарлотта начала работу моделью в возрасте 17 лет и получила признание после того, как снялась в рекламе Carl's Jr. Superbowl XLIX в 2015 году. Звезда недавно отметила свое 30-летие.

В прошлом году она рассказала о своем секрете красоты.

"Я действительно верю, что здоровое питание и образ жизни — это ключ к тому, чтобы чувствовать себя и выглядеть как можно лучше. Я достаточно сплю и прислушиваюсь к своему телу, и я думаю, что это очень влияет на то, как я выгляжу и чувствую себя", — говорит Шарлотта.

Она выросла в Орландо, штат Флорида, и бросила школу, чтобы осуществить свою мечту стать моделью.

Сначала ей было тяжело пробиться в индустрию, но впоследствии она привлекла внимание журнала Esquire после того, как стала набирать популярность в Instagram, и подписала контракт с Wilhelmina Models. С тех пор она позировала для многих журналов, таких как GQ Mexico, Vanity Fair, Social Life и Men's Health, а также снялась в кампаниях многих модных брендов, таких как Guess.

Она также является успешной актрисой, сыграв главную роль в фильмах "Грязный Джо 2: Прекрасный неудачник", "Буквально", "Спасатели Малибу", "Остров фантазий", "Дом для гостей" и "Ссора".

Напомним, миллиардерша Кайли Дженнер снялась в провокационной рекламе модного бренда.

Ранее самая высокооплачиваемая модель продемонстрировала стройное тело в соблазнительной фотосессии.