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Сразу три танцовщицы обвинили эпатажную Lizzo в притязаниях

2 августа 2023 11:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сразу три танцовщицы обвинили эпатажную Lizzo в притязаниях
Певица Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На певицу Lizzo подали в суд три ее бывших танцовщицы. Они обвинили певицу в домагательствах и создании враждебной рабочей атмосферы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звездные издевательства

Поп-звезда, чье настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон, столкнулась с судебной битвой после того, как танцоры утверждали, что она комментировала их вес и заставляла одного из них прикоснуться к обнаженной танцовщице в стрип-клубе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lizzo (@lizzobeeating)

Истцы — ее бывшие танцовщицы — в иске названы Арианной Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригез.

Известную певицу обвинили в том, что она "приглашала членов команды поочередно касаться обнаженных исполнительниц" в амстердамском стриптиз-клубе, говорится в иске.

Она якобы призывала "ловить фаллоимитаторы, выпущенные из половых органов артистов, и есть бананы, из их интимных мест".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lizzo (@lizzobeeating)

35-летняя Lizzo известна своей философией бодипозитива, но ее коллеги утверждают обратное.

"В частном порядке она позорит своих танцоров и унижает их способом, который является не только незаконным, но и абсолютно деморализующим", — говорит адвокат одной из танцовщиц.

Среди жалоб враждебная рабочая среда, домагательства, дискриминация из-за религии, рассы, инвалидности.

Так, в амстердамском стриптиз-клубе Lizzo якобы "начала давить на свою танцовщицу, чтобы она коснулась груди одной из обнаженных женщин". Та несколько раз отказывалась, а поп-звезда якобы скандировала все громче и громче, чтобы привлечь ее к этому. В конце концов женщина послушалась.

В другом случае истцы утверждают, что Lizzo пригласила танцоров в клуб в Париже, но не упомянула, что это было ню-кабаре. Это "шокировало" танцоров, которые сказали, что артистка "лишила их права выбора не участвовать".

Одна из танцовщиц запачкала штаны во время напряженной репетиции из-за страха потерять работу. Затем ей дали прозрачный наряд без белья, чтобы завершить выступление.

Lizzo пока не коментировала обвинения.

Ранее суд вынес решение по громкому делу оскароносного Кевина Спейси.

Напомним, с французского режиссера Люка Бессона, известного по таким фильмам, как "Леон", "Такси", "Пятый элемент", сняты все обвинения. Накануне актриса Санд Ван Рой заявила, что 64-летняя кинозвезда изнасиловала ее.

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