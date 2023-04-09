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Официально в браке уже 18 лет: почему Чарльз III и Камилла не празднуют бирюзовую свадьбу

9 апреля 2023 07:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Почему король Чарльз III и Камилла не празднуют годовщину свадьбы
Свадебные образы тогда еще принца Чарльза и Камиллы
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 9 апреля, новоиспеченный король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла отмечает 18-летие своей свадьбы. В народе ее называют бирюзовым. Впрочем, звездная пара не собирается устраивать громкое празднование.

Новини.LIVE расскажет, почему 9 апреля стало для Чарльза III и его жены не той датой в календаре, которую ждут с нетерпением.

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Подробности

Ровно два года назад, 9 апреля 2021 года, ушел из жизни муж Елизаветы II, отец Чарльза III, принц Филипп, герцог Эдинбургский. Смерть 99-летней легенды британской монархии погрузила Соединенное Королевство в траур. С тех пор 9 апреля для звездной пары вовсе не день для празднования своей свадьбы, которую в 2005-м обсуждал весь мир.

"Мой дорогой папа был очень особенным человеком, который, я думаю, больше всего был бы поражен реакцией и теми трогательными вещами, которые о нем сказали. И с этой точки зрения мы, моя семья, глубоко благодарны за все это. Это поддержит нас в это особенно грустное время", — сказал тогда еще принц Чарльз.

В этом году звездная пара не планирует громкие светские мероприятия по поводу годовщины свадьбы. По информации британских таблоидов, влюбленные проведут этот день спокойно, один на один. 

Свадьба Чарльза с Камиллой

Близкие отношения между Чарльзом и Камиллой возникли еще в начале 70-х годов. Однако Камилла не устраивала Елизавету II в качестве супруги наследника престола. В 1973 году она стала женой Эндрю Паркер-Боулза, а в 1981-м Чарльз женился на Диане Спенсер. Позже отношения возобновились, что стало одной из причин развода Чарльза и Дианы. Камилла рассталась с мужем в 1995-м.

Многие в Соединенном Королевстве не одобряли этот союз. Впрочем, 10 февраля 2005 года было объявлено, что Чарльз и Камилла поженятся в Виндзорском замке. Известно, что королева и ее муж принц Филипп не присутствовали на свадьбе. Елизавета II решила не ехать из-за своей роли главы англиканской церкви, не поощряющей брак разведенных лиц. Однако позже родители Чарльза устроили частный прием для молодоженов в Виндзорском замке.

После свадьбы Камилла приняла титул герцогини Корнуольской. В сентябре прошлого года, после смерти Елизаветы II, Чарльз и Камилла стали королем и королевой.

Напомним, ранее мы писали, что королева-консорт Камилла в тиаре и ожерелье Елизаветы II покорила немцев на официальном приеме. Также мы рассказывали, что в Германии состоялся первый официальный зарубежный визит Чарльза III в статусе короля Великобритании.

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