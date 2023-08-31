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Оголена Карпа та Alyosha на шляху до України: як зірки проводжають останній день літа

31 серпня 2023 17:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Оголена Карпа та Alyosha на шляху до України: як зірки проводжають останній день літа
Письменниця Ірена Карпа. Фото: instagram.com/qarpa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сьогодні настав останній день літа. Найтепліший та найсмачніший сезоні календарно добігає кінця, українські та світові зірки відзначили цю подію у своїх соціальних мережах.

Яким був фінальний день серпня для знаменитостей дізнавались Новини.LIVE.

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Ірена Карпа

— "31 серпня. Ой, це ж останній день літа?... — нию чоловікові.

- Та нє, — знизує плечами він. — Останній це 21 вересня.

І правда, у французів рахується саме так. Тому хто там зібрався зітхати - розслабтеся, у нас ще он 21 день лишився.Я, як обіцяла вам на Арсеналі, хочу ці дні максимально використати для закінчення драфту нової книжки", — кометнує світлину письменниця.

 

Письменниця Ірена Карпа. Фото: instagram.com/qarpa/

Світлана Тарабарова

"Завтра вже перший день осені...ви відчуваєте? Хочу подякувати цьому літу за смачні овочі та фрукти, за теплі зустрічі із друзями, за концерти просто неба, за такі і потрібні нам всім теплі пісні #розквітай #спикотикумилий #дякуютобі, за перші абрикоси Поліни. А недоспані ночі, тривоги та сльози залишимо за кадром, тому що примножувати треба саме теплі миті. За моменти, які назавжди залишаться у серці. Дякуємо кожного разу нашим Захисникам, за можливість бути вдома", — підписала світлину українська зірка.

 

Світлана Тарабарова з дітьми. Фото: instagram.com/tarabarova/

Катерина Осадча

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Злата Мітчелл

17-річна донька телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, повернулася з України в Каліфорнію.

 

Злата Мітчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell/

Камалия

"Трохи яскравих кольорів у стрічку в останній день літа", — коментує зірка сімейне фото.

 

Співачка Камалія з родиною. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Alyosha з дітьми повертається в Україну з Америки

Alyosha з дітьми. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Сальма Гайєк на відпочинку

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Бейонсе в рамках Renaissance World Tour

Співачка Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

Ганна Різатдінова

 

Раніше українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про слабкості.

Нагадаємо, Alyosha показала дітей від Тополі та відповіла хейтерам.

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