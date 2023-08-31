Оголена Карпа та Alyosha на шляху до України: як зірки проводжають останній день літа
Сьогодні настав останній день літа. Найтепліший та найсмачніший сезоні календарно добігає кінця, українські та світові зірки відзначили цю подію у своїх соціальних мережах.
Яким був фінальний день серпня для знаменитостей дізнавались Новини.LIVE.
Ірена Карпа
— "31 серпня. Ой, це ж останній день літа?... — нию чоловікові.
- Та нє, — знизує плечами він. — Останній це 21 вересня.
І правда, у французів рахується саме так. Тому хто там зібрався зітхати - розслабтеся, у нас ще он 21 день лишився.Я, як обіцяла вам на Арсеналі, хочу ці дні максимально використати для закінчення драфту нової книжки", — кометнує світлину письменниця.
Світлана Тарабарова
"Завтра вже перший день осені...ви відчуваєте? Хочу подякувати цьому літу за смачні овочі та фрукти, за теплі зустрічі із друзями, за концерти просто неба, за такі і потрібні нам всім теплі пісні #розквітай #спикотикумилий #дякуютобі, за перші абрикоси Поліни. А недоспані ночі, тривоги та сльози залишимо за кадром, тому що примножувати треба саме теплі миті. За моменти, які назавжди залишаться у серці. Дякуємо кожного разу нашим Захисникам, за можливість бути вдома", — підписала світлину українська зірка.
Катерина Осадча
Злата Мітчелл
17-річна донька телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, повернулася з України в Каліфорнію.
Камалия
"Трохи яскравих кольорів у стрічку в останній день літа", — коментує зірка сімейне фото.
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