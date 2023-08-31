Обнаженная Карпа и Alyosha по пути в Украину: как звезды провожают последний день лета
Сегодня настал последний день лета. Самый теплый и вкусный сезон календарно подходит к концу, украинские и мировые звезды отметили это событие в своих социальных сетях.
Каким был финальный день августа для знаменитостей узнавали Новини. Live.
Ирэна Карпа
— "31 августа. Ой, это же последний день лета?... — ною мужу.
— Да нет, — пожимает плечами он. — Последний это 21 сентября.
И правда, у французов считается именно так. Тому, кто там собрался вздыхать — расслабьтесь, у нас еще он 21 день остался. Я, как обещала вам на Арсенале, хочу эти дни максимально использовать для окончания драфта новой книги", — кометирует фотографию писательница.
Светлана Тарабарова
"Завтра уже первый день осени...вы чувствуете? Хочу поблагодарить это лето за вкусные овощи и фрукты, за теплые встречи с друзьями, за концерты под открытым небом, за такие и нужные нам всем теплые песни #расцветай #спикотикумилий #благодарю тебя, за первые абрикосы Полины. А недоспавшиеся ночи, тревоги и слезы оставим за кадром, потому что приумножать надо именно теплые мгновения. За моменты, которые навсегда останутся в сердце. Спасибо каждый раз нашим Защитникам, за возможность быть дома", — подписала фотографию украинская звезда.
Екатерина Осадчая
Злата Митчелл
17-летняя дочь телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, вернулась из Украины в Калифорнию.
Камалия
"Немного ярких цветов в ленту в последний день лета" , - комментирует звезда семейное фото.
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Ранее украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о слабостях.
Напомним, Alyosha показала детей от Тополи и ответила хейтерам.