Обнаженная Карпа и Alyosha по пути в Украину: как звезды провожают последний день лета

Писательница Ирэна Карпа. Фото: instagram.com/qarpa/

Сегодня настал последний день лета. Самый теплый и вкусный сезон календарно подходит к концу, украинские и мировые звезды отметили это событие в своих социальных сетях.

Каким был финальный день августа для знаменитостей узнавали Новини. Live.

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Ирэна Карпа

— "31 августа. Ой, это же последний день лета?... — ною мужу.

— Да нет, — пожимает плечами он. — Последний это 21 сентября.

И правда, у французов считается именно так. Тому, кто там собрался вздыхать — расслабьтесь, у нас еще он 21 день остался. Я, как обещала вам на Арсенале, хочу эти дни максимально использовать для окончания драфта новой книги", — кометирует фотографию писательница.

Писательница Ирэна Карпа. Фото: instagram.com/qarpa/

Светлана Тарабарова

"Завтра уже первый день осени...вы чувствуете? Хочу поблагодарить это лето за вкусные овощи и фрукты, за теплые встречи с друзьями, за концерты под открытым небом, за такие и нужные нам всем теплые песни #расцветай #спикотикумилий #благодарю тебя, за первые абрикосы Полины. А недоспавшиеся ночи, тревоги и слезы оставим за кадром, потому что приумножать надо именно теплые мгновения. За моменты, которые навсегда останутся в сердце. Спасибо каждый раз нашим Защитникам, за возможность быть дома", — подписала фотографию украинская звезда.

Светлана Тарабарова с детьми. Фото: instagram.com/tarabarova/

Екатерина Осадчая

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17-летняя дочь телеведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, вернулась из Украины в Калифорнию.

Злата Митчелл. Фото: instagram.com/zlata_mitchell/

Камалия

"Немного ярких цветов в ленту в последний день лета" , - комментирует звезда семейное фото.

Певица Камалия с семьей. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Alyosha с детьми возвращается в Украину из Америки

Alyosha с детьми. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

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Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

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Певица Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce/

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