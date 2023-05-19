Оголена Ріанна показала відверті фото з часів першої вагітності

Співачка Ріанна під час першої вагітності. Фото: Instagram/badgalriri

Тиждень тому первісток американо-барбадоської співачки Ріанни та репера A$AP Rocky відсвяткував перший день народження. Майже весь цей час зіркова парочка, яка зараз чекає на появу другої дитини, приховувала ім’я сина. Як і не показувала відверті фотографії, які були зроблені за кілька тижнів до пологів.

У своєму Instagram Ріанна нарешті опублікувала знімки з фотосесії з ще тоді RZA Ательстоном Мейєрсом у животику.

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На фото Ріанна позувала лише у стрінгах-бікіні, аксесуарі на грудях та туфлях на підборах. Фотосесію з нагоди вагітності первенцем співачка назвала з перчинкою — "Потерся цицьками".

"На честь моєї першої вагітності, сприйняття материнства, як магії, яку створило це тіло! Крихітко RZA… Він там і гадки не має, наскільки божевільна його мама", — підписала знімки Ріанна.

Лише за дев’ять годин публікація 35-річної співачки набрала 8,7 млн серденьок. Свої лайки, зокрема поставили й українські знаменитості: співачки Джамала, MamaRika, alyona alyona; телеведуча Леся Нікітюк; спортсмен, політик Жан Беленюк та інші.

Співачка Ріанна під час першої вагітності. Фото: Instagram/badgalriri

Співачка Ріанна під час першої вагітності. Фото: Instagram/badgalriri

Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна Ріанна та сестри Кардаш'ян-Дженнер викликали фурор на Met Gala 2023. Також ми розповідали, що Ріанна випередила співачку Кеті Перрі та очолила престижний рейтинг у Twitter.