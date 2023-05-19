Обнаженная Рианна показала откровенные фото со времен первой беременности

Певица Рианна во время первой беременности. Фото: Instagram/badgalriri

Неделю назад первенец американо-барбадосской певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky отпраздновал первый день рождения. Почти все это время звездная парочка, которая сейчас ждет на появление второго ребенка, скрывала имя сына. Как и не показывала откровенные фотографии, сделанные за несколько недель до родов.

В своем Instagram Рианна наконец-то опубликовала снимки с фотосессии с еще тогда RZA Ательстоном Мейерсом в животике.

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На фото Рианна позировала только в стрингах-бикини, аксессуаре на груди и туфлях на каблуках. Фотосессию по случаю беременности первенцем певица назвала с перчинкой — "Потерся сиськами".

"В честь моей первой беременности, восприятия материнства, как магии, которую создало это тело! Крошка RZA… Он там и не подозревает, насколько сумасшедшая его мама", — подписала снимки Рианна.

Лишь за девять часов публикация 35-летней певицы набрала 8,7 млн сердечек. Свои лайки, в частности, поставили и украинские знаменитости: певицы Джамала, MamaRika, alyona alyona; телеведущая Леся Никитюк; спортсмен, политик Жан Беленюк и другие.

Певица Рианна во время первой беременности. Фото: Instagram/badgalriri

Певица Рианна во время первой беременности. Фото: Instagram/badgalriri

Напомним, ранее мы писали, что беременная Рианна и сестры Кардашьян-Дженнер произвели фурор на Met Gala 2023. Также мы рассказывали, что Рианна опередила певицу Кэти Перри и возглавила престижный рейтинг в Twitter.