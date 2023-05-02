Обнаженный Lil Nas X и пушистый Джаред Лето: самые эпатажные образы знаменитостей на Met Gala 2023
В Метрополитен-музее Нью-Йорка (США) прошло одно из самых известных модных событий с участием мировых звезд — бал Института костюма Met Gala. В этом году он был посвящен немецко-французскому модельеру и фотографу Карлу Лагерфельду, ушедшему из жизни в 2019-м. Большинство звезд предпочли стильные модные наряды черно-белого цвета. Впрочем, нашлись и такие, кто устроил настоящее шоу с нарядами.
Новини.LIVE покажет самые эпатажные образы мировых знаменитостей на Met Gala 2023.
Джаред Лето
Многие звезды решили отдать честь памяти легендарным работам дизайнера, но ничто не привлекало такого внимания окружающих, чем наряд Джареда Лето. 51-летний голливудский актер прошелся по красной дорожке в гигантском пушистом костюме, вдохновленном домашним любимцем Карла Лагерфельда — кошкой Шупетт.
Впрочем, уже через мгновение Лето превратился в серьезного солиста оперы в черном одеянии. Вот кто по-настоящему "заморочился" с подготовкой к балу Института костюма Met Gala.
Jared Leto на #MetGala pic.twitter.com/55ZtUpB4se— @21metgala (@21metgala) May 1, 2023
Doja Cat
Американская рэперша также отдала почет любимой 11-летней киске Лагерфельда, которая кстати еще жива, но на Met Gala не приехала. Платье Doja Cat с капюшоном от Oscar de la Renta включало кошачьи ушки на капюшоне, а также серебристые блестки, открытую спину и силуэт русалки, который удлинялся в белый перьевый шлейф.
Более 5000 часов работы было потрачено на создание этого образа, включающего 350 тысяч серебряных и белых бусин из стекляруса.
Lil Nas X
24-летний рэпер надел только стринги и ботинки на платформе. Lil Nas X был покрыт серебряной краской и сверкающими стразами, а также изысканными жемчужными деталями на шее и лице, чтобы превратиться в гламурного кота. Так что к киске Карла Лагерфельда в этом году было приковано особое внимание. Как и до обнаженной пятой точки рэпера.
Удивительный образ был разработан легендарным визажистом Пэтом МакГратом, разместившим на звезде 5000 камней и 219 тысяч круглых кристаллов Swarovski.
Джереми Поуп
Американский актер и певец решил сделать акцент в своем образе на огромном шлейфе с изображением легендарного дизайнера.
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