Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Обнаженный Lil Nas X и пушистый Джаред Лето: самые эпатажные образы знаменитостей на Met Gala 2023 arrow

Обнаженный Lil Nas X и пушистый Джаред Лето: самые эпатажные образы знаменитостей на Met Gala 2023

2 мая 2023 08:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Обнаженный Lil Nas X и пушистый Джаред Лето: самые эпатажные образы знаменитостей на Met Gala 2023
Джаред Лето и Lil Nas X на Met Gala 2023. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В Метрополитен-музее Нью-Йорка (США) прошло одно из самых известных модных событий с участием мировых звезд — бал Института костюма Met Gala. В этом году он был посвящен немецко-французскому модельеру и фотографу Карлу Лагерфельду, ушедшему из жизни в 2019-м. Большинство звезд предпочли стильные модные наряды черно-белого цвета. Впрочем, нашлись и такие, кто устроил настоящее шоу с нарядами.

Новини.LIVE покажет самые эпатажные образы мировых знаменитостей на Met Gala 2023.

Читайте также:

Джаред Лето

Многие звезды решили отдать честь памяти легендарным работам дизайнера, но ничто не привлекало такого внимания окружающих, чем наряд Джареда Лето. 51-летний голливудский актер прошелся по красной дорожке в гигантском пушистом костюме, вдохновленном домашним любимцем Карла Лагерфельда — кошкой Шупетт.

Впрочем, уже через мгновение Лето превратился в серьезного солиста оперы в черном одеянии. Вот кто по-настоящему "заморочился" с подготовкой к балу Института костюма Met Gala.

Джаред Лето на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
Джаред Лето на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
Джаред Лето и голливудские суперзвезды на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Doja Cat

Американская рэперша также отдала почет любимой 11-летней киске Лагерфельда, которая кстати еще жива, но на Met Gala не приехала. Платье Doja Cat с капюшоном от Oscar de la Renta включало кошачьи ушки на капюшоне, а также серебристые блестки, открытую спину и силуэт русалки, который удлинялся в белый перьевый шлейф.

Более 5000 часов работы было потрачено на создание этого образа, включающего 350 тысяч серебряных и белых бусин из стекляруса.

null
Doja Cat на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
null
Doja Cat на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
Doja Cat на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Lil Nas X

24-летний рэпер надел только стринги и ботинки на платформе. Lil Nas X был покрыт серебряной краской и сверкающими стразами, а также изысканными жемчужными деталями на шее и лице, чтобы превратиться в гламурного кота. Так что к киске Карла Лагерфельда в этом году было приковано особое внимание. Как и до обнаженной пятой точки рэпера.

Удивительный образ был разработан легендарным визажистом Пэтом МакГратом, разместившим на звезде 5000 камней и 219 тысяч круглых кристаллов Swarovski.

Lil Nas X на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
Lil Nas X на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Джереми Поуп

Американский актер и певец решил сделать акцент в своем образе на огромном шлейфе с изображением легендарного дизайнера.

Джереми Поуп на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY
Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Напомним, ранее мы писали, что на бренд Adidas подали иск из-за разрыва партнерства с одиозным американским рэпером Канье Уэстом. Также мы рассказывали, что американский дизайнер Том Форд ушел позиции креативного директора своего дома моды Tom Ford.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас