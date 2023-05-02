Обнаженный Lil Nas X и пушистый Джаред Лето: самые эпатажные образы знаменитостей на Met Gala 2023

Джаред Лето и Lil Nas X на Met Gala 2023. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Метрополитен-музее Нью-Йорка (США) прошло одно из самых известных модных событий с участием мировых звезд — бал Института костюма Met Gala. В этом году он был посвящен немецко-французскому модельеру и фотографу Карлу Лагерфельду, ушедшему из жизни в 2019-м. Большинство звезд предпочли стильные модные наряды черно-белого цвета. Впрочем, нашлись и такие, кто устроил настоящее шоу с нарядами.

Новини.LIVE покажет самые эпатажные образы мировых знаменитостей на Met Gala 2023.

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Джаред Лето

Многие звезды решили отдать честь памяти легендарным работам дизайнера, но ничто не привлекало такого внимания окружающих, чем наряд Джареда Лето. 51-летний голливудский актер прошелся по красной дорожке в гигантском пушистом костюме, вдохновленном домашним любимцем Карла Лагерфельда — кошкой Шупетт.

Впрочем, уже через мгновение Лето превратился в серьезного солиста оперы в черном одеянии. Вот кто по-настоящему "заморочился" с подготовкой к балу Института костюма Met Gala.

Джаред Лето на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Джаред Лето на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Джаред Лето и голливудские суперзвезды на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Doja Cat

Американская рэперша также отдала почет любимой 11-летней киске Лагерфельда, которая кстати еще жива, но на Met Gala не приехала. Платье Doja Cat с капюшоном от Oscar de la Renta включало кошачьи ушки на капюшоне, а также серебристые блестки, открытую спину и силуэт русалки, который удлинялся в белый перьевый шлейф.

Более 5000 часов работы было потрачено на создание этого образа, включающего 350 тысяч серебряных и белых бусин из стекляруса.

Doja Cat на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Doja Cat на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Doja Cat на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Lil Nas X

24-летний рэпер надел только стринги и ботинки на платформе. Lil Nas X был покрыт серебряной краской и сверкающими стразами, а также изысканными жемчужными деталями на шее и лице, чтобы превратиться в гламурного кота. Так что к киске Карла Лагерфельда в этом году было приковано особое внимание. Как и до обнаженной пятой точки рэпера.

Удивительный образ был разработан легендарным визажистом Пэтом МакГратом, разместившим на звезде 5000 камней и 219 тысяч круглых кристаллов Swarovski.

Lil Nas X на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Lil Nas X на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Джереми Поуп

Американский актер и певец решил сделать акцент в своем образе на огромном шлейфе с изображением легендарного дизайнера.

Джереми Поуп на Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Met Gala 2023. Фото: REUTERS/ANDREW KELLY

Напомним, ранее мы писали, что на бренд Adidas подали иск из-за разрыва партнерства с одиозным американским рэпером Канье Уэстом. Также мы рассказывали, что американский дизайнер Том Форд ушел позиции креативного директора своего дома моды Tom Ford.