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Оголошені фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024

17 листопада 2023 10:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оголошені фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024
Конкурс Євробачення-2024 пройде у Швеції. Фото: Суспільне Мовлення
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

"Суспільне Мовлення" оголосило імена та назви пісень десяти фіналістів Національного відбору на конкурс "Євробачення-2024", який наступного травня пройде у Швеції. Ім’я ще одного учасника оберуть українці. 

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".

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Серед учасників лонглиста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія". Воно визначить ще одного, одинадцятого,  учасника фіналу. Повний список фіналістів буде оприлюднено до 29 грудня.

До фіналу Національного відбору увійшли:

  • alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  • Drevo — Endless chain
  • INGRET — Keeper
  • MÉLOVIN — DREAMER
  • NAHABA — GLASSS
  • NAZVA — Slavic English
  • SKYLERR — Time is running out
  • YAGODY — Tsunamia
  • YAKTAK — Lalala
  • Ziferblat — Place I Call Home
Нацвідбір Євробачення
Музиканти, які потрапили у фінал Нацвідбору конкурсу. Фото: Суспільне Мовлення

"Я дуже радію, що декілька учасників тогорічного лонглиста за рік зробили потужний ривок і довели, що вже готові виходити у “відкритий космос”. Що зазвучали нові артисти, яких ви полюбите, що повернулися з сильними піснями й новою мотивацією всім відомі обличчя. Це ознака здорового цивілізованого ставлення до конкуренції, бажання розвитку, заряду у нашої нації шукати й відкривати себе", — заявив музичний продюсер Нацвідбору, співак та композитор Дмитро Шуров (Pianoбой).

Почути пісні десятки фіналістів Національного відбору, з якими вони змагатимуться за право представити Україну на "Євробаченні-2024", українці зможуть у січні наступного року. Фінал Національного відбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту.

Як і в попередні роки, переможця відбору та представника України на "Євробаченні-2024" визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Alyona Alyona вирішила піти на Нацвідбір "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розповів, як Maruv опинилась у Нацвідборі "Євробачення".

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