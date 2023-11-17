Оголошені фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2024

Конкурс Євробачення-2024 пройде у Швеції. Фото: Суспільне Мовлення

"Суспільне Мовлення" оголосило імена та назви пісень десяти фіналістів Національного відбору на конкурс "Євробачення-2024", який наступного травня пройде у Швеції. Ім’я ще одного учасника оберуть українці.

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".

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Серед учасників лонглиста, які не потрапили у список фіналістів за результатами прослуховування, проведуть рейтингове онлайн-голосування в мобільному застосунку "Дія". Воно визначить ще одного, одинадцятого, учасника фіналу. Повний список фіналістів буде оприлюднено до 29 грудня.

До фіналу Національного відбору увійшли:

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Drevo — Endless chain

INGRET — Keeper

MÉLOVIN — DREAMER

NAHABA — GLASSS

NAZVA — Slavic English

SKYLERR — Time is running out

YAGODY — Tsunamia

YAKTAK — Lalala

Ziferblat — Place I Call Home

Музиканти, які потрапили у фінал Нацвідбору конкурсу. Фото: Суспільне Мовлення

"Я дуже радію, що декілька учасників тогорічного лонглиста за рік зробили потужний ривок і довели, що вже готові виходити у “відкритий космос”. Що зазвучали нові артисти, яких ви полюбите, що повернулися з сильними піснями й новою мотивацією всім відомі обличчя. Це ознака здорового цивілізованого ставлення до конкуренції, бажання розвитку, заряду у нашої нації шукати й відкривати себе", — заявив музичний продюсер Нацвідбору, співак та композитор Дмитро Шуров (Pianoбой).

Почути пісні десятки фіналістів Національного відбору, з якими вони змагатимуться за право представити Україну на "Євробаченні-2024", українці зможуть у січні наступного року. Фінал Національного відбору відбудеться в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту.

Як і в попередні роки, переможця відбору та представника України на "Євробаченні-2024" визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Alyona Alyona вирішила піти на Нацвідбір "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розповів, як Maruv опинилась у Нацвідборі "Євробачення".