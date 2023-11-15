Ясинський висловився про участь Maruv у Нацвідборі Євробачення — що про це думає

Співачка Maruv у фіналі Національного відбору на "Євробачення" у 2019 році. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український продюсер і підприємець Михайло Ясинський висловився про співачку Maruv. Зокрема, продюсер Олі Полякової розповів про часи, коли українська артистка брала участь у Національному відборі "Євробачення" у 2019 році.

Про це Михайло Ясинський розповів під час інтерв’ю блогеру Богдану Беспалову в YouTube.

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Участь Maruv у Нацвідборі "Євробачення"

Український продюсер згадав часи, коли замість співачки Tayanna у Національному відборі "Євробачення" брала участь Maruv. За словами Михайла Ясинського, ця артистка навіть не подавала ніяких заявок на участь, а шукати когось потрібно було дуже швидко.

"Maruv навіть не подавала ніяких заявок, просто треба було когось знайти за день. Вони знаходять Maruv у момент, яка не робила ніяких заявок, і потім вона почала влаштовувати цирк. Вони прийняли таке правило, воно не дуже коректно, тому що через декілька років участь брав Wellboy", — зазначив Михайло Ясинський.

Продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю у Богдана Беспалова. Фото: скриншот з YouTube

Продюсер Олі Полякової зазначив, що потрібно подивитися на те, що буде відбуватися далі. За його словами, може статися так, що замість вже відомих зірок шоу-бізнесу, на конкурс "Євробачення" можуть поїхати зовсім молоді.

"Треба подивитися на те, як все буде відбуватися. Тому що може так статися, що ця випадкова модель може призвести до того, що ми відкриємо прикольні нові імена. Саме тому, що потужні відомі артисти, у яких вже все є, їм не так потрібно. Не поїдете, нехай їдуть молоді. Дорогу молодим!" — також додав український продюсер.

Що відомо про Національний відбір "Євробачення-2019"

У 2019 році українська співачка Tayanna, яка повинна була брати участь у Нацвідборі "Євробачення", відмовилася від участі. Вона висловила надію на те, що її шанувальники зможуть це зрозуміти і з повагою поставитися до її рішення.

"Я прийняла дуже непросте, але усвідомлене для себе рішення. Бiльше я не братиму участь в Національному відборі на "Євробачення". Вiрю, що так буде краще для всіх. Сподiваюсь, що ви поставитесь до цього з повагою та розумiнням. Iнодi всесвіт не дає тобi чогось не тому, що ти цього не заслуговуєш, а тому, що ти заслуговуєш чогось іншого. Аби це пiдтвердити, вiдчуваю, що саме зараз я маю зробити цей вибір", — казала тоді Tayanna.

Звернення Tayanna щодо участі в Нацвідборі "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

Тоді замість Tayanna запросили співачку Maruv, яка отримала перемогу на Нацвідборі, але не підписала договір на участь у конкурсі "Євробачення", через що потрапила у гучний скандал. Справа в тому, що співачка не погодилася на умови контракту.

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