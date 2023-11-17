Объявлены финалисты Нацотбора на Евровидение-2024
"Суспільне Мовлення" объявило имена и названия песен десяти финалистов Национального отбора на конкурс "Евровидение-2024", который в следующем мае пройдет в Швеции. Имя еще одного участника выберут украинцы.
Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".
Выбрали финалистов Нацотбора
Среди участников лонглиста, не попавших в список финалистов по результатам прослушивания, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении "Дія". Оно определит еще одного, одиннадцатого, участника финала. Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.
В финал Национального отбора вошли:
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- Drevo — Endless chain
- INGRET — Keeper
- MÉLOVIN — DREAMER
- NAHABA — GLASSS
- NAZVA — Slavic English
- SKYLERR — Time is running out
- YAGODY — Tsunamia
- YAKTAK — Lalala
- Ziferblat — Place I Call Home
"Я очень рад, что несколько участников лонглиста за год сделали мощный рывок и доказали, что уже готовы выходить в "открытый космос". Что зазвучали новые артисты, которых вы полюбите, вернувшиеся с сильными песнями и новой мотивацией всем известные лица. Это признак здорового цивилизованного отношения к конкуренции, желания развития, заряда нашей нации искать и открывать себя", — заявил музыкальный продюсер Нацотбора, певец и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой).
Услышать песни десятки финалистов Национального отбора, с которыми они будут бороться за право представить Украину на "Евровидении-2024", украинцы смогут в январе следующего года. Финал Национального отбора состоится в феврале 2024 в формате телевизионного концерта.
Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на "Евровидении-2024" определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала выберут украинцы с помощью онлайн-голосования.
Напомним, ранее мы писали, почему Alyona Alyona решила пойти на Нацотбор "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский рассказал, как Maruv оказалась в Нацотборе "Евровидения".
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