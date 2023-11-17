Объявлены финалисты Нацотбора на Евровидение-2024

Конкурс "Евровидение-2024" пройдет в Швеции. Фото: Суспільне Мовлення

"Суспільне Мовлення" объявило имена и названия песен десяти финалистов Национального отбора на конкурс "Евровидение-2024", который в следующем мае пройдет в Швеции. Имя еще одного участника выберут украинцы.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

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Среди участников лонглиста, не попавших в список финалистов по результатам прослушивания, проведут рейтинговое онлайн-голосование в мобильном приложении "Дія". Оно определит еще одного, одиннадцатого, участника финала. Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.

В финал Национального отбора вошли:

alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Drevo — Endless chain

INGRET — Keeper

MÉLOVIN — DREAMER

NAHABA — GLASSS

NAZVA — Slavic English

SKYLERR — Time is running out

YAGODY — Tsunamia

YAKTAK — Lalala

Ziferblat — Place I Call Home

Музыканты, попавшие в финал Нацотбора конкурса. Фото: Суспільне Мовлення

"Я очень рад, что несколько участников лонглиста за год сделали мощный рывок и доказали, что уже готовы выходить в "открытый космос". Что зазвучали новые артисты, которых вы полюбите, вернувшиеся с сильными песнями и новой мотивацией всем известные лица. Это признак здорового цивилизованного отношения к конкуренции, желания развития, заряда нашей нации искать и открывать себя", — заявил музыкальный продюсер Нацотбора, певец и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Услышать песни десятки финалистов Национального отбора, с которыми они будут бороться за право представить Украину на "Евровидении-2024", украинцы смогут в январе следующего года. Финал Национального отбора состоится в феврале 2024 в формате телевизионного концерта.

Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на "Евровидении-2024" определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала выберут украинцы с помощью онлайн-голосования.

Напомним, ранее мы писали, почему Alyona Alyona решила пойти на Нацотбор "Евровидения-2024". Также мы рассказывали, что продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский рассказал, как Maruv оказалась в Нацотборе "Евровидения".