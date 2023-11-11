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Объявлены номинанты премии Грэмми — есть ли среди них украинцы

11 ноября 2023 07:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Объявлены номинанты премии Грэмми — есть ли среди них украинцы
Один из лауреатов премии "Грэмми". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская академия звукозаписи объявила в Лос-Анджелесе номинантов самую престижную музыкальную премию "Грэмми". Лидером среди номинаций (девять) стала певица SZA. Свои заявки подавали и украинцы.

Имена номинантов оргкомитет "Грэмми" опубликовал на своем сайте и в соцсетях.

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Украинцы на "Грэмми"

В этом году на граммофон претендовала Тина Кароль. Она обратилась к академикам премии и попросила их рассмотреть ее композицию One nation under love (в переводе с английского — "Одна нация в любви") на попадание в четыре категории.

Над песней работала титулованная композитор Дайан Уоррен (обладательница "Оскар", "Грэмми", "Золотой Глобус" и "Эмми"). Впрочем, ни в одну из номинаций песня так и не попала.

На попадание в номинацию "Лучший глобальный музыкальный альбом" претендовали победительница "Евровидения-2016", Джамала (альбом QIRIM) и скрипачка Ассия Ахат с пластинкой 8 SENSES. Обе в номинацию не попали. Впрочем, Джамала гордится, что ей удалось находиться в лонг-листе номинации.

"Хоть я и плачу сегодня, но быть в одной категории в лонг-листе "Грэмми" Best Global Music Album вместе с Shakti — это для меня равноценно тому, что быть в одной категории из Бейонсе. Быть услышанной из индийской и латиноамериканской музыки, которая ежегодно уносит награды — это уже много. Мечтаю ничто не остановит. Продолжение следует", — написала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Не попали в номинации и крымско-татарский музыкант Усейн Бекиров (альбом SATO) и композитор Тарас Куценко (Global Oasis Vol.1).

Основные номинанты

Певицы Тейлор Свифт, Оливии Родриго, Билли Айлиш, Майли Сайрус и группы Boygenius получили по шесть номинаций. Лана Дель Рэй завоевала пять номинаций, включая категорию "Альбом года" и "Песню года". У певицы до сих пор нет ни одной статуэтки, несмотря на девять выпущенных студийных альбомов.

В категории "Лучший саундтрек" попали композиции по суперхитам этим летом, фильмам "Барби" и "Оппенгеймер". Торжественная церемония награждения состоится 5 февраля 2024 года.

Песня года

  • Билли Айлиш — What Was I Made For?
  • Дуа Липа — Dance the Night
  • Джон Батист — Butterfly
  • Лана Дель Рей — A&W
  • Майли Сайрус — Flowers
  • Оливия Родриго — Vampire
  • SZA — Kill Bill
  • Тейлор Свифт — Anti-Hero

Альбом года

  • Джон Батист — World Music Radio
  • boygenius — the record
  • Майли Сайрус — Endless Summer Vacation
  • Лана Дель Рэй — Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd
  • Janelle Monáe — The Age Of Pleasure
  • Тейлор Свифт — Midnights
  • SZA — SOS
  • Оливия Родриго — GUTS

Напомним, ранее мы писали, что один из "кроликов" Верки Сердючки представил клип с СолоХой. Также мы рассказывали, что Каменских выпустила испанскую и украинскую версию новой песни.

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