Объявлены номинанты премии Грэмми — есть ли среди них украинцы

Один из лауреатов премии "Грэмми". Фото: Google

Американская академия звукозаписи объявила в Лос-Анджелесе номинантов самую престижную музыкальную премию "Грэмми". Лидером среди номинаций (девять) стала певица SZA. Свои заявки подавали и украинцы.

Имена номинантов оргкомитет "Грэмми" опубликовал на своем сайте и в соцсетях.

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В этом году на граммофон претендовала Тина Кароль. Она обратилась к академикам премии и попросила их рассмотреть ее композицию One nation under love (в переводе с английского — "Одна нация в любви") на попадание в четыре категории.

Над песней работала титулованная композитор Дайан Уоррен (обладательница "Оскар", "Грэмми", "Золотой Глобус" и "Эмми"). Впрочем, ни в одну из номинаций песня так и не попала.

На попадание в номинацию "Лучший глобальный музыкальный альбом" претендовали победительница "Евровидения-2016", Джамала (альбом QIRIM) и скрипачка Ассия Ахат с пластинкой 8 SENSES. Обе в номинацию не попали. Впрочем, Джамала гордится, что ей удалось находиться в лонг-листе номинации.

"Хоть я и плачу сегодня, но быть в одной категории в лонг-листе "Грэмми" Best Global Music Album вместе с Shakti — это для меня равноценно тому, что быть в одной категории из Бейонсе. Быть услышанной из индийской и латиноамериканской музыки, которая ежегодно уносит награды — это уже много. Мечтаю ничто не остановит. Продолжение следует", — написала Джамала.

Не попали в номинации и крымско-татарский музыкант Усейн Бекиров (альбом SATO) и композитор Тарас Куценко (Global Oasis Vol.1).

Основные номинанты

Певицы Тейлор Свифт, Оливии Родриго, Билли Айлиш, Майли Сайрус и группы Boygenius получили по шесть номинаций. Лана Дель Рэй завоевала пять номинаций, включая категорию "Альбом года" и "Песню года". У певицы до сих пор нет ни одной статуэтки, несмотря на девять выпущенных студийных альбомов.

В категории "Лучший саундтрек" попали композиции по суперхитам этим летом, фильмам "Барби" и "Оппенгеймер". Торжественная церемония награждения состоится 5 февраля 2024 года.

Песня года

Билли Айлиш — What Was I Made For?

Дуа Липа — Dance the Night

Джон Батист — Butterfly

Лана Дель Рей — A&W

Майли Сайрус — Flowers

Оливия Родриго — Vampire

SZA — Kill Bill

Тейлор Свифт — Anti-Hero

Альбом года

Джон Батист — World Music Radio

boygenius — the record

Майли Сайрус — Endless Summer Vacation

Лана Дель Рэй — Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd

Janelle Monáe — The Age Of Pleasure

Тейлор Свифт — Midnights

SZA — SOS

Оливия Родриго — GUTS

Напомним, ранее мы писали, что один из "кроликов" Верки Сердючки представил клип с СолоХой. Также мы рассказывали, что Каменских выпустила испанскую и украинскую версию новой песни.