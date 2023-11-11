Объявлены номинанты премии Грэмми — есть ли среди них украинцы
Американская академия звукозаписи объявила в Лос-Анджелесе номинантов самую престижную музыкальную премию "Грэмми". Лидером среди номинаций (девять) стала певица SZA. Свои заявки подавали и украинцы.
Имена номинантов оргкомитет "Грэмми" опубликовал на своем сайте и в соцсетях.
Украинцы на "Грэмми"
В этом году на граммофон претендовала Тина Кароль. Она обратилась к академикам премии и попросила их рассмотреть ее композицию One nation under love (в переводе с английского — "Одна нация в любви") на попадание в четыре категории.
Над песней работала титулованная композитор Дайан Уоррен (обладательница "Оскар", "Грэмми", "Золотой Глобус" и "Эмми"). Впрочем, ни в одну из номинаций песня так и не попала.
На попадание в номинацию "Лучший глобальный музыкальный альбом" претендовали победительница "Евровидения-2016", Джамала (альбом QIRIM) и скрипачка Ассия Ахат с пластинкой 8 SENSES. Обе в номинацию не попали. Впрочем, Джамала гордится, что ей удалось находиться в лонг-листе номинации.
"Хоть я и плачу сегодня, но быть в одной категории в лонг-листе "Грэмми" Best Global Music Album вместе с Shakti — это для меня равноценно тому, что быть в одной категории из Бейонсе. Быть услышанной из индийской и латиноамериканской музыки, которая ежегодно уносит награды — это уже много. Мечтаю ничто не остановит. Продолжение следует", — написала Джамала.
Не попали в номинации и крымско-татарский музыкант Усейн Бекиров (альбом SATO) и композитор Тарас Куценко (Global Oasis Vol.1).
Основные номинанты
Певицы Тейлор Свифт, Оливии Родриго, Билли Айлиш, Майли Сайрус и группы Boygenius получили по шесть номинаций. Лана Дель Рэй завоевала пять номинаций, включая категорию "Альбом года" и "Песню года". У певицы до сих пор нет ни одной статуэтки, несмотря на девять выпущенных студийных альбомов.
В категории "Лучший саундтрек" попали композиции по суперхитам этим летом, фильмам "Барби" и "Оппенгеймер". Торжественная церемония награждения состоится 5 февраля 2024 года.
Песня года
- Билли Айлиш — What Was I Made For?
- Дуа Липа — Dance the Night
- Джон Батист — Butterfly
- Лана Дель Рей — A&W
- Майли Сайрус — Flowers
- Оливия Родриго — Vampire
- SZA — Kill Bill
- Тейлор Свифт — Anti-Hero
Альбом года
- Джон Батист — World Music Radio
- boygenius — the record
- Майли Сайрус — Endless Summer Vacation
- Лана Дель Рэй — Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd
- Janelle Monáe — The Age Of Pleasure
- Тейлор Свифт — Midnights
- SZA — SOS
- Оливия Родриго — GUTS
Напомним, ранее мы писали, что один из "кроликов" Верки Сердючки представил клип с СолоХой. Также мы рассказывали, что Каменских выпустила испанскую и украинскую версию новой песни.
Читайте Новини.LIVE!