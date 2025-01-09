Перенесли объявление номинантов кинопремии "Оскар"

Кинопремия "Оскар". Фото: Reuters

Оглашение нынешних номинантов на премию "Оскар" было отложено из-за масштабных лесных пожаров, бушующих в Лос-Анджелесе. Стало известно, когда объявят результаты голосования.

Об этом сообщает BBC.

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Когда объявят номинантов на кинопремию "Оскар"

В этом году объявление номинантов на премию "Оскар" было запланировано на пятницу, 17 января. Организаторы кинопремии сообщают, что имена звезд и фильмы, которые претендуют на "Оскар" объявят 19 января.

Голосование, которое стартовало 8 января, также было продлено на два дня, до вторника 14 января.

Напомним, ранее Пэрис Хилтон показала свой особняк в Малибу, который уничтожил огонь.

Также в пожаре сгорел дом звезды "Сплетницы" и ее мужа.