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Оголошено ім'я креативного директора Нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2023"

27 липня 2023 13:23
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оголошено ім'я креативного директора Нацвідбору на "Дитяче Євробачення 2023"
Пісенний конкурс "Дитяче Євробачення". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

"Суспільне Мовлення" розсекретило, хто ж стане креативним директором цьогорічного Нацвідбору на "Дитяче Євробачення" та відповідатиме за номер представника від України. Цю почесну позицію зайняв режисер-постановник, кліпмейкер та креативний директор "Євробачення-2023" від України, Герман Нєнов.

Про це повідомляється на сайті мовника. 

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За словами Германа, його метою буде зробити Національний відбір та участь країни в "Дитячому Євробаченні" помітною подією в українському шоу-бізнесі. У складі команди "Суспільного мовлення" Нєнов відповідатиме за візуальну складову Нацвідбору, працюватиме над загальною концепцією шоу, відеороликами та сценічними постановками номерів фіналу відбору.

"Я переконаний у тому, що музичне виховання дітей та молоді наразі надважливе для України. Це звучить банально, але діти — наше майбутнє! Крім того, в цей жахливий час, коли війна забрала їхнє дитинство, діти мають право на казку. Хоча б на декілька годин. Наші діти змінилися і мріють вже не про іграшкові машинки чи літаки, а про можливість передати машини на фронт чи про новий політ літака "Мрія". Вони подорослішали раніше, ніж мали б, але продовжують мріяти. "Мрій сміливо!" — головне кредо цьогорічного відбору", — розповів Герман Нєнов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фінал Нацвідбору пройде в жовтні у форматі онлайн-концерту. Як і минулого року, до вибору представника України на "Дитячому Євробаченні" долучаться три члени журі та глядачі. Склад журі фіналу визначать українці шляхом онлайн-голосування.

Пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2023" пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці "Нікайя" у Ніцці на Лазуровому узбережжі.

Про кліпмейкера

Герман ставив співачці Олі Поляковій концертне шоу "Королева ночі" і працює над новим, яке пройде в Києві у жовтні. Також співпрацював з NK (Настею Каменських), Іриною Білик, Наталією Могилевською, Златою Огнєвіч, Олегом Винником та багатьма іншими знаменитостями. Був режисером-постановником популярних телевізійних шоу "Дивовижні люди", "Привіт, 20-ті" та інших.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що "Дитяче Євробачення-2023" обрало п'ятірку фіналістів Нацвідбору. Також ми розповідали, що Джамалі пропонували стати ведучою конкурсу "Євробачення-2023".

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