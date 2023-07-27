Объявлено имя креативного директора Нацотбора на "Детское Евровидение 2023"

Песенный конкурс "Детское Евровидение". Фото: Google

"Суспільне Мовлення" рассекретило, кто же станет креативным директором нынешнего Нацотбора на "Детское Евровидение" и будет отвечать за номер представителя от Украины. Эту почетную позицию занял режиссер-постановщик, клипмейкер и креативный директор "Евровидения-2023" от Украины Герман Ненов.

Об этом сообщается на сайте вещателя.

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Что ожидает Ненова

По словам Германа, его цель будет сделать Национальный отбор и участие страны в "Детском Евровидении" заметным событием в украинском шоу-бизнесе. В составе команды "Суспільне Мовлення" Ненов будет отвечать за визуальную составляющую Нацотбора, работать над общей концепцией шоу, видеороликами и сценическими постановками номеров финала отбора.

"Я убежден в том, что музыкальное воспитание детей и молодежи пока очень важно для Украины. Это звучит банально, но дети — наше будущее! Кроме того, в это ужасное время, когда война унесла их детство, дети имеют право на сказку. Хотя бы на несколько часов. Наши дети изменились и мечтают уже не об игрушечных машинках или самолетах, а о возможности передать машины на фронт или о новом полете самолета "Мрія". Они повзрослели раньше, чем должны, но продолжают мечтать. "Мечтай смело!" — главное кредо отбора этого года", — рассказал Герман Ненов.

Финал Нацотбора состоится в октябре в формате онлайн-концерта. Как и в прошлом году, к выбору представителя Украины на "Детском Евровидении" присоединятся три члена жюри и зрители. Состав жюри финала определят украинцы путем онлайн-голосования.

Песенный конкурс "Детское Евровидение-2023" пройдет во Франции. Финал конкурса состоится 26 ноября во Дворце "Никайя" в Ницце на Лазурном побережье.

О клипмейкере

Герман ставил певице Оле Поляковой концертное шоу "Королева ночи" и работает над новым, которое пройдет в Киеве в октябре. Также сотрудничал с NK (Настей Каменских), Ириной Билык, Наталией Могилевской, Златой Огневич, Олегом Винником и многими другими знаменитостями. Был режиссером-постановщиком популярных телевизионных шоу "Удивительные люди", "Привет, 20-е" и других.

Напомним, ранее мы писали, что "Детское Евровидение-2023" выбрало пятерку финалистов Нацотбора. Также мы рассказывали, что Джамале предлагали стать ведущей конкурса "Евровидение-2023".