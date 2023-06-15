"Океан Ельзи" посвятил саперам новую версию хита "Я їду додому" и клип на нее

Участники группы "Океан Ельзи". Фото: Google

Рок-группа "Океан Ельзи" присоединилась к благотворительной кампании "Нам здесь жить" для помощи героям Украины, саперам. По этому случаю музыканты представили обновленную версию хита "Я їду додому" и клип не нее.

Об этом менеджмент группы "Океан Ельзи" сообщила в своих соцсетях.

Читайте также:

Подробности

Видео "Я їду додому" рассказывает историю украинского сапера, у которой враги пытались отобрать самое дорогое. Она отправляется на войну и проходит сверхтрудный путь возвращения домой вместе с украинцами.

"За последние годы многие привычные для нас слова приобрели новые значения. Так и наша песня, написанная более 15 лет назад, сегодня звучит совсем иначе: с болью, но и с верой в лучшее. С начала полномасштабной войны я побывал во многих деоккупированных городах и селах, где своими глазами видел масштаб нашей беды, а вместе с тем видел и слышал, как сильно люди хотят вернуться домой. Благодаря кампании "Нам здесь жить" каждый из нас может помочь очистить украинские территории от мин, чтобы как можно больше украинцев смогли наконец произнести: "Я еду домой", — прокомментировал премьеру фронтмен "Океан Ельзи", Святослав Вакарчук.

Цель кампании "Нам здесь жить" — собрать 175 млн гривен на обеспечение транспортом и необходимым для разминирования оборудованием 146 инженерно-саперных групп в составе сил поддержки ВСУ. Каждый может приобщиться к инициативе, внеся вклад.

Участники группы "Океан Ельзи" также присоединились к сбору и перевели от себя 500 тысяч гривен на разминирование украинских территорий. Средства с монетизации видео на всех музыкальных платформах также будут вовлечены в сбор.

Напомним, ранее мы писали, что Святослав Вакарчук презентовал песню, которую написал, когда скучал по своей семье. Также мы рассказывали, что Вакарчук и Сергей Притула прокомментировали гибель Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи).