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Желающие могут заночевать в трехэтажном доме Барби бесплатно

27 июня 2023 15:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Барби: Желающие могут заночевать в трехэтажном доме Барби бесплатно
Дом Барби сдается на одну ночь бесплатно. Фото: Joyce Lee/AirBnB
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Совсем скоро на экраны выйдет фильм, посвященный легендарной Барби. В преддверии премьеры желающие получили возможность аренды розового домика в стиле куклы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Популярный ресурс по аренде жилья предлагает провести ночь в розовом трехэтажном поместье Барби бесплатно. Фанаты могут бронировать дом на ночь с 17 июля.

Дом находится в Малибу на берегу океана. Поклонники получат доступ к гардеробной Кена, танцевальной комнате, бассейну. Гости не уйдут с пустыми руками и получат в качестве сувенира набор досок для серфинга.

 

Дом Барби сдается на одну ночь бесплатно. Фото: Joyce Lee/AirBnB
Дом Барби сдается на одну ночь бесплатно. Фото: Joyce Lee/AirBnB
Дом Барби сдается на одну ночь бесплатно. Фото: Joyce Lee/AirBnB
Дом Барби сдается на одну ночь бесплатно. Фото: Joyce Lee/AirBnB
Дом Барби сдается на одну ночь бесплатно. Фото: Joyce Lee/AirBnB
Дом Барби сдается на одну ночь бесплатно. Фото: Joyce Lee/AirBnB
Дом Барби сдается на одну ночь бесплатно. Фото: Joyce Lee/AirBnB
Дом Барби сдается на одну ночь бесплатно. Фото: Joyce Lee/AirBnB
Дом Барби сдается на одну ночь бесплатно. Фото: Joyce Lee/AirBnB

Дом Барби также сдавался в аренду в 2019 году. Тогда владельцы хотели за ночь в имении 60 долларов. В 2013 году недвижимость оценили в 25 миллионов долларов.

Напомним, скоро в мировой прокат, в том числе и украинский, выйдет долгожданный романтический комедийный фильм "Барби". Главные роли в нем сыграли голливудские звезды Марго Робби и Райан Гослинг. Создатели фильма подогревают интерес к будущей премьере и рассказывают интересные факты.

Ранее экс-жена ведущего Никиты Добрынина блогер Даша Квиткова устроила яркую фотосессию. Девушка на волне популярности фильма о Барби снялась в кукольном образе, демонстрируя стальной пресс.

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