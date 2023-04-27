Оксана Білозір назвала причину, чому подала на розлучення з чоловіком

Співачка, громадська діячка Оксани Білозір. Фото: Facebook/oksana.bilozir

Новина про розлучення співачки, громадської діячки Оксани Білозір та музиканта, захисника України в лавах ЗСУ, Романа Недзельського шокувала багатьох колег по шоу-бізнесу. Зіркова пара була разом не одне десятиліття. Білозір вирішила розставити всі крапки над "і" та розповіла повну версію їхнього розлучення.

Про це повідомляє видання OBOZREVATEL.

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Причини розлучення

За словами Білозір, це рішення було виважене та очікуване, бо пара вже давно не живе разом.

"Вся сенсація полягає в тому, що ми вже понад 10 років не живемо разом. Я живу в орендованому будинку, щоправда, всі ці роки я жила разом з його мамою і з нашим сином, а він живе у нашому спільному будинку на Дніпрі", — розповіла Білозір.

Співачка, громадська діячка Оксана Білозір та музикант, військовослужбовець ЗСУ, Роман Недзельський. Фото: Facebook/oksana.bilozir

Роман Недзельський, який раніше був директором концертного майданчика "Палац Україна" в Києві, отримав повістку до суду, коли служив в армії. Зараз зірковий музикант боронить нашу країну в лавах ЗСУ. Він не з’явився на трьох засіданнях, тому зіркову пару автоматично розлучили.

Колишня міністерка культури і мистецтв України Оксана Білозір додала, що сама не зʼявлялася в суді. Замість неї відзначатися ходив адвокат. Рішення розлучитися вона ухвалила, оскільки "прийшов час, коли потрібно називати стосунки такими, які вони є".

"Роман прекрасно знав, і ми з ним це обговорювали. Нас розлучали десь два чи три місяці. Ніхто нікуди не спішив, ніхто ніяких нахабних речей не робив. Звичайно, сам процес неприємний. Як ви думаєте, в моєму віці таке рішення легко дається? Потрібно, щоб завжди в житті був порядок і ти чітко розуміла, що і куди. І війна тут ні до чого. Це вже все було давно. Це розкрутили, зробили несподіванку. Мені просто було смішно з цього", — підсумувала 65-річна артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Роман Недзельський зробив сенсаційну заяву щодо творчих планів та здоров’я співака Олега Винника. Також ми писали, що репер Потап вперше розгорнуто прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських.