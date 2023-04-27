Оксана Билозир назвала причину, почему подала на развод с мужем

Певица, общественный деятель Оксаны Билозир. Фото: Facebook/oksana.bilozir

Новость о разводе певицы, общественного деятеля Оксаны Билозир и музыканта, защитника Украины в рядах ВСУ, Романа Недзельского шокировала многих коллег по шоу-бизнесу. Звездная пара была вместе не одно десятилетие. Билозир решила расставить все точки над "i" и рассказала полную версию их развода.

Об этом сообщает издание OBOZREVATEL.

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Причины развода

По словам Билозир, это решение было взвешено и ожидаемо, так как пара уже давно не живет вместе.

"Вся сенсация состоит в том, что мы уже более 10 лет не живем вместе. Я живу в съемном доме, правда, все эти годы я жила вместе с его мамой и с нашим сыном, а он живет в нашем общем доме на Днепре", — рассказала Билозир.

Певица, общественный деятель Оксана Билозир и музыкант, военнослужащий ВСУ, Роман Недзельский. Фото: Facebook/oksana.bilozir

Роман Недзельский, который ранее был директором концертной площадки "Дворец Украина" в Киеве, получил повестку в суд, когда служил в армии. Сейчас звездный музыкант защищает нашу страну в рядах ВСУ. Он не появился на трех заседаниях, поэтому звездную пару автоматически развели.

Бывший министр культуры и искусств Украины Оксана Билозир добавила, что сама не появлялась в суде. Вместо нее отмечаться ходил адвокат. Решение развестись она приняла, поскольку "пришло время, когда нужно называть отношения такими, какие они есть".

"Роман прекрасно знал, и мы с ним это обсуждали. Нас разводили где-то два или три месяца. Никто никуда не спешил, никто никаких наглых вещей не делал. Конечно, сам процесс неприятен. Как вы думаете, в моем возрасте такое решение легко дается? Нужно, чтобы всегда в жизни был порядок и ты четко понимала, что и куда. И война здесь ни при чем. Это уже все было давно. Это раскрутили, сделали неожиданность. Мне просто смешно с этого", — подытожила 65-летняя артистка.

Напомним, ранее мы писали, что Роман Недзельский сделал сенсационное заявление по поводу творческих планов и здоровья певца Олега Винника. Также мы писали, что рэпер Потап впервые развернуто прокомментировал слухи о разводе с Настей Каменских.