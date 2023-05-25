Оксана Билозир после развода зажгла с молодыми парнями в новом клипе

Певица Оксана Билозир. Фото: Facebook/oksana.bilozir

Недавно новость о разводе певицы, общественного деятеля Оксаны Билозир и музыканта, защитника Украины в рядах ВСУ, Романа Недзельского шокировала многих коллег по шоу-бизнесу. Впрочем, жизнь продолжается. Оксана Билозир перепела свой хит "Горобина ніч" совместно с проектом KOLABA.

Зажигательное видео появилось на YouTube-канале молодых исполнителей.

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Подробности

Через несколько дней, 30 мая, народная артистка Украины будет отмечать свой день рождения. Для певицы новое видео стало своеобразным подарком.

"Наша цель сделать так, чтобы любимый украинский хит наших родителей "Горобина ніч", зазвучал по-новому и стал актуальным для современной молодежи. Другими словами, придерживаемся нашей стратегии — давать второе дыхание лучшим украинским песням. Наш лозунг: "Слушай украинское", — прокомментировали премьеру KOLABA.

В новом клипе 65-летняя Билозир энергично двигается и позирует на камеру в модном образе и ярком макияже.

Кто такие KOLABA

Проект создали львовянин Андрей Павлеса и полтавчанин Владислав Крипак во время военного времени, а именно 8 апреля 2022 года. "Пацики на моциках", "Ой, мамо, люблю Гриця", "А калина не верба", "Ти щаслива будеш" — самые популярные хиты и ремиксы музыкальной группы KOLABA, попавшие в чарты музыкальных площадок.

Напомним, ранее мы писали, что хит певца Иво Бобула с более чем 30-летней историей "А липи цвітуть" зазвучал по-новому. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" на двух языках презентовала саундтрек в видеоигру о военном дроне.