Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Оксана Билозир после развода зажгла с молодыми парнями в новом клипе arrow

Оксана Билозир после развода зажгла с молодыми парнями в новом клипе

25 мая 2023 17:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Оксана Билозир после развода зажгла с молодыми парнями в новом клипе
Певица Оксана Билозир. Фото: Facebook/oksana.bilozir
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно новость о разводе певицы, общественного деятеля Оксаны Билозир и музыканта, защитника Украины в рядах ВСУ, Романа Недзельского шокировала многих коллег по шоу-бизнесу. Впрочем, жизнь продолжается. Оксана Билозир перепела свой хит "Горобина ніч" совместно с проектом KOLABA.

Зажигательное видео появилось на YouTube-канале молодых исполнителей.

Читайте также:

Подробности

Через несколько дней, 30 мая, народная артистка Украины будет отмечать свой день рождения. Для певицы новое видео стало своеобразным подарком.

"Наша цель сделать так, чтобы любимый украинский хит наших родителей "Горобина ніч", зазвучал по-новому и стал актуальным для современной молодежи. Другими словами, придерживаемся нашей стратегии — давать второе дыхание лучшим украинским песням. Наш лозунг: "Слушай украинское", — прокомментировали премьеру KOLABA.

В новом клипе 65-летняя Билозир энергично двигается и позирует на камеру в модном образе и ярком макияже.

Кто такие KOLABA

Проект создали львовянин Андрей Павлеса и полтавчанин Владислав Крипак во время военного времени, а именно 8 апреля 2022 года. "Пацики на моциках", "Ой, мамо, люблю Гриця", "А калина не верба", "Ти щаслива будеш" — самые популярные хиты и ремиксы музыкальной группы KOLABA, попавшие в чарты музыкальных площадок.

Напомним, ранее мы писали, что хит певца Иво Бобула с более чем 30-летней историей "А липи цвітуть" зазвучал по-новому. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" на двух языках презентовала саундтрек в видеоигру о военном дроне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас